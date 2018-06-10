因沒吃到辣味雞腿 氣 PU PU哥跳針嗆聲意外網紅！

2018-06-10 11:13

〔記者黃良傑／高雄報導〕真有這麼愛吃這一味？有網友在「黑色豪門企業」貼文、影片，影片中1輛小黃載乘客駛進速食店得來速點餐，後座男乘客點辣味雞腿，但聽女服務生說「已賣完」，竟然氣 PU PU大爆走，擋到後方排隊的車輛。

男客說：「我再跟妳講一次，有沒有聽到」，女服務員回：「沒問題，能在最後一個窗口為您服務嗎」，男客突然暴走嗆「你他媽的，妳不給我辣味雞腿，我找人爆妳這間ＯＯ勞」，女服務員回：「需要其他餐點嗎？能不能到最後一個窗口為你服務....」。

男客竟抓狂似跳針怒問「妳叫什麼名字」，連吼了5次，因得來速車道隊伍漸長，女服務員耐心地回氣 PU PU哥：「先生不好意思，能不能直接到最後一個窗口？」不料，男客不願善罷甘休，跳針地對著機器柱怒吼，女服務員淡定地回他：「我叫郭O妤」。

但男客仍未往下一個窗口移動，竟又對著機器跳針地嗆問「妳是什麼職位」，見對方未正面回答，氣 PU PU哥又連吼問5次，最後一次甚至歇斯底理地問，女服務員輕聲回答：「我是襄理」，男客才說「好」，要司機開往下一個窗口。

影片一PO上網，有網友留言「沒吃到罵成這樣！害我也想去買來吃吃看」、「他有事嗎？」、「唉，難怪服務業人員難請」、「辣味有這麼好吃嗎？這是廣告片吧」、「行銷新手法吧！想騙我」、「應該是把妹幹譙套路」、「喝酒醉嗎？」、「求女襄理的臉書，聽聲音感覺很正」、「不開聲音，還以為跟機器互罵畫面」。