一期稻傳搶割！ 農糧單位：待成熟收割收益更好

農糧署南區分署提醒農友勿搶割一期稻作，待成熟收割，收益更好。（圖由農糧署南區分署提供）

2018-06-10 11:16

〔記者王俊忠／台南報導〕對於嘉南地區傳出農民搶割1期水稻，導致稻價下跌、影響農友收益。農糧署南區分署表示，稻穀放熟水分較乾、折算公糧乾榖量較重，賣到市面價格與農民收益較好，而部分農友習慣早收早賣，但搶割的稻穀普遍離上週水利會最後供水期尚未達1週，含水率偏高，青割稻穀造成稻穀低價假象，影響農民收益，且含水率偏高延長烘乾時間，不利整體烘乾與持續經收運作，提醒農友不要恐慌性搶割，待成熟再收割，收益會更好。

農糧署南區分署表示，因應今（107）年1期稻作公糧濕穀經收作業，經收前已輔導各公糧業者建立協力烘乾調運機制，且嘉南地區烘乾量能足夠收穫稻穀烘乾，也設有收穫機清冊資料積極協助地方政府就地迅速調度使用，必要時會啟動跨縣市調運收儲。

而農民習慣性提早收穫，南市後壁地區溼稻穀含水率超過32%，且有8%以上完全不充實，1天根本烘不乾，造成後壁區農會等業者烘乾機使用率降低，現仍多滿載烘儲，影響後續稻穀經收運作，造成收穫稻穀商品價值變低。南區分署長姚志旺說明，公糧收購機制可穩定糧價，請農友不要搶割未熟稻穀，洽農會繳穀業者確認市價與繳售公糧收益做比較，適時選擇繳交公糧。

南區分署說明，每公頃公糧收購數量及每公斤價格分別為計畫收購2000公斤26元；輔導收購1200公斤23元；餘糧收購3000公斤21.6元。以超過30%含水率繳交公糧折算每百台斤溼稻榖收益低於922元，稻穀放熟再收割對農民較有利。未成熟的稻穀如果搶割，因水分及未熟粒含量偏高，稻穀品質較低，且會衍生烘乾效能降低，增加油料支出、浪費能源，也影響糧商收購意願，糧價波動不穩，間接衝擊農友收益；在繳交公糧濕稻穀時，也可能發生重量不足及品質未達規定情形，影響農友收益。

南區分署再呼籲農友於稻作收穫適期再行收割，不但米粒飽滿，容重量增加，賣相自然提高，稻穀可賣到更好價錢、獲益更佳。