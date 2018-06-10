齊柏林逝世周年 黃煥彰憶：齊導來不及實現的約定

龍崎惡地之美。（黃煥彰提供）

2018-06-10 11:05

〔記者蔡文居／台南報導〕記錄片電影「看見台灣」導演齊柏林今天（10日）逝世滿一周年，與齊導有相同理念的環保學者黃煥彰今天上午在臉書發表一篇「給遠方的朋友─齊柏林」追億文，追憶齊導守護的是「台灣的價值」。文中提及齊導生前主張台南龍崎與高雄的月世界應結合成台灣的國家地質公園，以及答應要為龍崎召開的記者會及拍攝龍崎之美等來不及實現的約定。

黃煥彰今天受訪表示，去年元月，在一場餐會中，他與齊導比鄰而坐，因彼此興趣相投，他們聊了很多。「我抱著電腦與他分享龍崎的美，他用手機分享他由空中拍到的惡地形…，一起細數台灣的美麗與哀愁。」

黃煥彰說，當時齊導說從空中看過去，台南、高雄的月世界地形是整個連成一片，如有遠見，應該做為國家地質公園。當時，齊導跟他要了龍崎牛埔惡地的衛星定位，約定要到現場拍攝龍崎之美。

另外，他們也約定去年5月5日要為守護龍崎召開記者會，後來，原本就要屆期的龍崎掩埋場開發案，因經濟部於當年3月宣佈延期，他們原本要召開的記者會也因而暫緩，結果6月齊導就不幸發生意外。

他說，說來台灣國家地質園也是齊導生前未完成的心願，他因此也特別去了解全世界惡地形的現況，結果人家不是列為自然遺產，就是國家公園或保護區，只有我們台灣要把這麼美麗的自然地景用來蓋掩埋場，你說氣不氣人。

黃煥彰「給遠方的朋友─齊柏林」全文如下：

指著天上的你

想著地上的事

你是我們的眼

讓我們看到台灣的美麗

讓我們看到台灣的哀愁

那年我告訴你

龍崎這裡應是台南的地質公園

你卻告訴我

要結合高雄變成台灣的國家地質公園

你告訴我要來台北開記者會

你一定會站出來

今年我走遍多處的惡地形

我更加了解你的想法

你守護的是「台灣的價值」

最後送一首歌 遙祭天上的你

你是我的眼

你是我的眼 帶我領略四季的變換

你是我的眼 帶我穿越擁擠的人潮

你是我的眼 帶我閱讀浩瀚的書海

因為你是我的眼 讓我看見這世界就在我眼前