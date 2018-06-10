外木山海上長泳 2580人親身體驗海上美景

外木山海上長泳今天早上登場，2500多位選手在做完暖身運動後，魚貫入水，親自體驗外木山美麗海景風光。（記者俞肇福攝）

2018-06-10 10:49

〔記者俞肇福／基隆報導〕一年一度的外木山海上長泳，今天早上7點半登場，在運動教練帶領暖身下，基隆市長林右昌與2500多位選手一起下水，親自體驗外木山海域的美景。

外木山海域曾獲得2015年教育部體育署委由中華民國體育總會辦理「10大魅力水域票選活動」第一名；沿途除可欣賞不同的海濱風光外，色彩繽紛的熱帶魚跟頑皮的河豚，水中的礁岩更是隨處可見。

這次的外木山長泳活動，參與選手男女老少皆有，計有來自全國13縣市298隊2580人參加，其中報名人數最多的是新北市共有89隊766人，其次為台北市78隊765人，基隆則為48隊367人，位居第三；身心障礙朋友有22位，外國人28位。其中，本年度最年長的泳客為83歲，最小的為10歲，超過70歲者則有55人。超過50人的隊伍有悠泳部落客、陽光鐵人及海興游泳協會等3支隊伍。

外木山海上長泳今天早上登場，2500多位選手在做完暖身運動後，魚貫入水，親自體驗外木山美麗海景風光。（記者俞肇福攝）