近盲老犬被丟等死 新北駐區獸醫調職、2動保員停止勤務

公立收容所竟將老犬載至荒山丟棄，所幸經臉書社團協尋後才找回愛犬。（台灣動物緊急救援小組提供）

2018-06-10 10:56

〔記者陳文嬋、陳心瑜／綜合報導〕新北市1名陳姓民眾在八里渡船頭工廠走失年老幾乎失明的瑪爾濟斯犬「唐唐」，沒想到新北市公立收容所竟將老犬載至荒山丟棄，所幸經臉書社團協尋後才找回愛犬，台灣動物緊急救援小組質疑太扯了，痛斥新北市公立收容所殘酷冷血，要求動保處長等人應下台負責。對此，新北市政府動保處長陳淵泉回應，獲報後立即主動偵查，其中駐區獸醫彭明發督導不周即刻調離現職靜待調查，另2名動保員已停止一切勤務，同樣靜待調查。

痛斥新北收容所殘酷冷血 要求動保處長下台負責

新北市動保處表示，八里動物之家3名同仁已嚴重失職，未善盡保護動物之責，違背照顧動物初衷，行為已嚴重損害本處形象，因此駐區獸醫彭明發督導不周即刻調離現職靜待調查，並指派處本部技正接管動物之家徹底清查，另2名動保員已停止一切勤務，靜待調查。

台灣動物緊急救援小組今接獲投訴，新北市一名陳姓民眾，本月7日在八里渡船頭工廠附近，不慎走失已年老且幾近全盲的瑪爾濟斯犬「唐唐」； 飼主四處協尋後得知愛犬已被送至八里消防隊，並轉送新北市八里區公立動物之家。

沒想到有好心人拾獲經八里消防隊轉送新北市公立收容所後，所方竟在不到24小時內，將這隻老犬載至林口與五股交界的荒山中丟棄， 公立收容所人員向飼主表示未收到該犬，經飼主委請警方調查後，才得知「唐唐」已被所方人員載至林口與五股交界的荒山中丟棄。

陳姓飼主氣憤之餘，貼文至八里當地社團協尋，好不容易才在五股山區找到患有白內障幾近失明、嗅覺聽覺都不好的「唐唐」，孤伶伶躲在草叢中發抖 ，所幸經臉書社團協尋後才找回愛犬 。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，年老的家犬完全沒有野外謀生能力，更何況「唐唐」又患有白內障，視覺與聽覺都不好，新北市動物之家的人員將「唐唐」棄置山區，簡直是讓牠活活等死，倪京台說，政府不斷在勸導民眾不要棄養，沒想到自己卻做了最壞的示範，實在不可原諒。

倪京台痛斥新北市動物之家棄犬相關人員實在冷血且毫無人性，「不知還有多少傷病老犬被這樣丟棄」，呼籲新北市長朱立倫應嚴懲失職人員，尤其新北市動保處長更應下台謝罪。

倪京台指出，台灣自去年2月實施流浪貓犬零撲殺政策後，衍生許多更可怕的問題，各縣市政府的收容機構因收容空間有限，多數已呈飽和，進多出少導致收容所爆滿，疾病更易傳染，甚至像新北收容所人員一般，將認養潛力差的老病犬直接丟棄。如不從教育等方面著手，問題恐怕越來越嚴重。

倪京台說，動保教育的效果緩慢但成效持久，養成民眾絕育與不棄養的觀念，可以有效減少收容所的負荷，因此，政府配合民間團體至校園舉辦教育推廣活動，非常重要。

倪京台也呼籲各縣市動保單位能更落實「精準捕捉」，即除非犬隻有相當的攻擊性，且審慎查訪當地民眾確認後，再進行捕捉，許多流浪犬在當地與人和平共處，實在沒有移置收容所的必要。

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