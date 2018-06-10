絕不後悔才能創業 旺宏盧志遠勉台大畢業生

台灣大學今（10日）舉辦106學年畢業典禮，邀旺宏電子總經理盧志遠致詞，他以自身經驗勉勵台大生，要有24小時工作、絕不後悔的決心，才能創業。（記者吳柏軒攝）

2018-06-10 10:27

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學今（10日）舉辦106學年畢業典禮，共有1萬275名畢業生預計展翅高飛，校方邀請旺宏電子總經理盧志遠致詞，他以自身經驗，談當年為何創業的始末與艱辛，提醒年輕人創業是24小時的工作，莫因一時公司苛刻就逃避去創業，不全心投入、沒有絕不後悔的目標，創業注定失敗，要有高度熱忱、臥薪嘗膽的毅力，才能獲得成功創業後的回報。

台大教務長郭鴻基上台表示，今年預計畢業的學士共有4939人、碩士有4732人、博士有604人（總計1萬275名畢業生）；各畢業生依序上台接受代理校長郭大維撥穗。

撥穗前，校方邀請知名校友、旺宏電子總經理及欣銓科技董事長盧志遠致詞，他期待台下的學弟妹畢業後，揚帆代發、乘風破浪，並以過去幾十年的個人經驗，提供參考，他希望，無論學弟妹未來選擇深造或進入職場，都應考慮合理範圍下，最頂尖最心動的挑戰嘗試；他回憶自己當年選擇無退路的出國深造，家中無經濟後援，是處處驚異、非常刺激、走一步算一步。

而後盧談到參加志工，擔任「科學月刊」校對工作，進而認識各界學術與社會菁英分子，讓該報刊活了50年，讓其多了閱歷，在職場與創業都大有幫助。

盧更詳談自己職涯轉變，曾獲張忠謀延攬，在工研院帶領次微米科技專案計畫，歷時5年、預算70億元台幣，在當年實現驅動全國首座8吋晶圓量產工廠，後完成計畫、自己成軍公司，2年便大賺數十億元，卻又碰上1997年世界記憶體IC大崩盤，導致公司決定從自主開發轉型成晶圓代工。

盧志遠表示，上帝關閉一扇門，可能是要為你開另一面窗，後來自己創業設立晶圓測試的欣銓科技，也到旺宏電子，最後跟學弟妹談創業，提到臉書、雅虎、微軟等都是大創業，但以前輩之姿提醒，創業非常艱辛、壓力極鉅，千萬不要不喜歡職場有老闆監管、公司苛待就跑去創業。

盧志遠認為，創業是每天24小時的工作，比在公司慘很多，連洗澡、上廁所，心都安不下，必須要有非常高熱忱、臥薪嘗膽的毅力，認為創業的理由，若不是為了一個可以全心投入，不是決不後悔的目標，那創業註定要失敗，但創業成功的回報可能相當可觀，成功的欣慰也滿足，但要小心創業過程傷痕累累，最後說，沒有任何公式適合每個人，即使是平凡人，也是摯愛親人不平凡的夥伴，或許將來離世後，才是最值得的。