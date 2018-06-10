這國中創校半世紀 50樂團高手獻藝慶生

2018-06-10 10:06

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市東區後甲國中音樂藝術才能班及音樂社團近日聯合發表成果，展現學校推動音樂教育的努力與學生傑出表現。今年逢後甲國中創校50週年，各樂團都以最高成績晉級全國賽，更在全國賽事中榮獲佳績，為50週年校慶增添光采；這場音樂發表會也為甲中50歲生日揭開序幕。

後甲國中一直秉持以優質環境孕育優秀人才，以優美情境提升品格情操，著重環境與美感的內涵及音樂文化的蘊藏，以發展品格教育，更依此開辦音樂藝才班，成立各類樂團，為孩子創造舞台，以達適性揚才。

後甲國中校長陳瑞榮表示，該校管樂、弦樂、國樂、直笛團及合唱團共有兩百多位學生，在今年全市及全國比賽均過關斬將、獲得優異成績，孩子表現令人讚揚，學習與成就歷程更是楷模與榮耀。師生與家長為這場創校50週年音樂會「50高手．繽紛甲中」有最完美的演出，大家籌備多時，就是要把最好的演出獻給支持樂團的觀眾們。

在展演活動，看到後台許多家長穿梭舞台前後，陳瑞榮說，家長後援會從場地接洽、節目安排、主持工作、曲目團練，無不積極主動協助，令校方教職員感動，希望延續優良樂教傳統、展現甲中藝文特色，同時呼應12年國民基本教育「適性揚才、終身學習」的策略深耕，形塑優質特色學園，成就學子天賦與璀璨未來。