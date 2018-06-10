「標準梅雨鋒」漸成形 吳德榮：週三雨恐下到端午

今、明兩天受暖氣團影響，各地晴朗炎熱，紫外線強，西半部高溫可達35、36度、不排除接近37度。（資料照）

2018-06-10 09:56

〔即時新聞／綜合報導〕昨（9日）受今年第5號颱風「馬力斯」外圍沉降氣流影響，限制午後對流發展，僅山區有零星降雨，今（10日）馬力斯遠離，台灣附近水氣增多，大氣較不穩定，午後對流不僅在山區，部分平地也會受影響，降雨可能延續至晚間。

氣象專家吳德榮在專欄「三立準氣象·老大洩天機」中表示，今受暖氣團影響，西半部天氣炎熱，高溫可達35、36度，最高溫不排除接近37度，由於水氣增多、大氣較不穩定，午後對流發展可能擴及平地，入夜後低壓帶影響，有局部大雨發生的機率，雨勢可能延續至明（11日）午，明午後天氣轉晴，週二（12日）各地天氣晴朗穩定，高溫又將至35、36度左右。

吳德榮指出，週三（13日）起西南氣流抵達，伴隨滯留鋒，「標準梅雨鋒的型態」逐漸成形，天氣很不穩定，容易有大量降雨發生；不過吳德榮提醒，所謂的「大量降雨」並非連續性一直下，中間還是會有強、弱的變化，甚至有空檔的岀現，而其中發展的「中、小尺度對流系統」才會真正帶來劇烈降水，甚至會致災，但何時何地被激發，必須等時間更近的模擬資料及運用遙測（雷達、閃電、衛星）資料，才可能預測。

至於首波「滯留鋒伴隨西南氣流」的大氣型態，能延續多久？吳德榮說，至少目前模擬資料，恐持續到下週一端午節（18日）。