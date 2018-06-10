外圍環流影響全台天氣不穩 白天高溫仍悶熱

今日受熱帶性低氣壓或其外圍環流影響，天氣較不穩定，白天各地高溫仍可來到32度以上，未下雨時天氣仍悶熱。（資料照）

2018-06-10 06:35

〔即時新聞／綜合報導〕今日受熱帶性低氣壓或其外圍環流影響，天氣較不穩定，且有局部大雨發生機率，從今晚開始至11日，北部、東半部及南部地區都可能有短暫陣雨；氣溫部分，白天各地高溫仍可來到32度以上，未下雨時天氣仍悶熱。

今日各地降雨機率高，南部及東半部地區整天斷斷續續的有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區主要則是多雲、午後有局部短暫雷陣雨的天氣。今各地高溫仍可超過32度，中南部地區由於吹溫暖的西南風，仍有可能出現34、35度的高溫。

今日空氣品質部分，西半部地區清晨及夜間風速偏弱，擴散條件稍差，易有污染累積，白天起沿海地區風速增強但內陸風速偏弱，午後紫外線增強，局部地區光化反應作用致臭氧濃度上升，中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級；北部、竹苗、中部、高屏、宜蘭空品區及金門、馬祖為「普通」等級；花東空品區及澎湖為「良好」等級。

「馬力斯」颱風中心在今日凌晨2點時位於北緯23.70度、東經129.20度，以每小時32公里速度，向東北進行，對台灣天氣並沒有直接影響，但其北上之後將伴隨著南海西南風增強，易造成不穩定易降雨的天氣，未來將以東北方向朝日本南方海面持續行進。

週一（11日）受熱帶性低氣壓或其外圍環流影響，全台各地皆有機會下雨，受降雨影響，各地氣溫有稍下降之趨勢；週二（12日）熱帶性低氣壓逐漸東移遠離，但台灣附近水氣仍多，南部及花東有局部短暫陣雨或雷雨，中部以北山區及東北部山區有小範圍短暫陣雨，其他地區為多雲。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 26 ~ 32 28 ~ 34 28 ~ 33 26 ~ 31

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）