最後心願達成！癌末翁找到失聯半世紀戰友

黃富吉（圖）住在安寧病床，希望醫護人員幫他找失聯50年好友，這名失聯戰友已經找到了。（資料照）

2018-06-10 06:24

〔記者陳彥廷／屏東報導〕高雄1名73歲的貨運司機黃富吉肺癌末期，住進高雄榮總安寧病房，因為過於思念失聯的3名摯友盼尋人，其中1名吳振明（原傳吳俊明）是屏東東港人，東港地方臉書社團《東港好厝邊》版主「黃驤雲」獲訊後發出尋人啟事，昨天（9日）傳出好消息，半世紀前兩人因戰地服役結緣成換帖，半世紀後透過網路成功尋人搭上線。

癌末的黃富吉癌細胞已侵犯全身，上月底住進安寧病房且無法下床，但又難忘摯友，多次希望醫護人員幫他找失聯好友，本月7日，高榮在安寧病房開記者會盼幫他圓夢。

黃富吉和吳振明於20歲時因為同到台南新兵訓練中心，又隨部隊到金門服役，由於50年前金門仍屬戰地，兩岸軍事緊張，黃富吉在戰地服役，精神及體力均承受巨大壓力，加上他生性木訥反應慢，常受老兵常欺負，還好從新兵開始就同梯的吳振明適時伸援手，幫助他度過情緒低潮。

黃富吉當天還向記者指出，當年休假從金門搭軍艦返台，航程中遇到驚濤駭浪，他暈船吐到不行，連站都站不穩，為了照顧他，住東港的吳俊明還特地陪他回屏東潮州老家，感念至今。

黃翁找人消息開始沸揚，臉書社團《東港好厝邊》版主「黃驤雲」也po上尋人啟事，該社團擁7萬成員，經過轉傳分享後，昨天吳振明的周姓親人留言吳翁應該是「吳振明」，因為吳振明看到黃翁所提供其年輕時的照片，發現真是當兵時的換帖黃富吉。

黃驤雲說，當時po文也是抱著試試看的心情，沒想到真的能夠聯結前半世紀前的戰地情誼，下午獲得吳男家人聯繫後，他馬上向高榮聯繫，也回報給吳男的周姓親人，確定就是「吳振明」，而非吳俊明，也驚嘆網路力量大，將半世紀前服役的換帖，透過網路成功尋人，心情也跟著愉快了起來。

吳振明得知好友在生命最後階段還在安寧病房開記者會尋人，也急得如熱鍋上螞蟻，馬上親自搭車前往高雄欲探望，令人好交情一表無疑。