06/10 各報重點新聞一覽

未滿17歲的曾俊欣，是繼2008年在法網掄元的楊宗樺後，近10年來首位在大滿貫青少男單打奪冠的台灣小將。（美聯社）

2018-06-10 06:24

自由時報

住宅單層隔6間 申報列管

鑒於雙北市租屋火災事件頻傳，內政部四月底修法通過，一般住宅單層隔間超過六間或設置超過十張床位，將變更原本建物使用類組，直接認定為「供公眾使用的建築物」，變更後防火等各項性能必須提升到公眾建物標準，包括隔間建材應使用不燃材料、面積三百平方公尺（約九十．七五坪）以上每兩年定期申報、未達三百平方公尺則四年申報一次；若未遵照相關法規，可依「建築法」開罰六萬至三十萬元，嚴重時可以直接拆除。

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國發院土地蓋豪宅 黨產會力擋

國民黨在二○○五年將國發院土地售予元利建設，台北地檢署現正偵辦前國民黨主席馬英九是否涉及賤賣圖利。據了解，元利建設規劃在基地興建一棟卅八樓豪宅建案，今年五月下旬，台北市政府特地召開許可審議委員會，黨產會代表出席嚴正表示，該案土地若被認定為不當黨產，涉及原地返還問題，北市府應暫緩相關開發許可。

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全球最快// 美超級電腦 再超車中國

美國能源部「橡樹嶺國家實驗室（ORNL）」八日表示，其斥資兩億美元（約六十億台幣），請美國國際商業機器公司（IBM）打造的新型超級電腦「顛峰（Summit）」，每秒可進行高達廿萬兆個運算作業，即每秒運算二○○千兆次的浮點運算（200 petaflops），比原先的世界紀錄保持者─中國國家超級計算無錫中心超級電腦「神威．太湖之光」的每秒九十三千兆次快了一倍以上，約一般筆記型電腦的一百萬倍，為美國奪回暌違五年的全球最快超級電腦榮銜。

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蘋果日報

夜市球王 法網奪冠

台灣「夜市囝仔」揚威法國網球公開賽！新北永和樂華夜市糖葫蘆攤販之子、16歲網球小將曾俊欣昨在法網青少男單打，以直落2佳績轟垮現任世界青少年球王阿根廷貝茲（S.Baez）奪冠。

台灣地王 宏泰創辦人 83歲 林堉璘辭世

有「台灣地王」之稱的宏泰企業機構創辦人林堉璘，昨天上午7時許，因病於家中安詳辭世，享壽83歲。一手打造台灣第一豪宅「帝寶」的他，近年因腸胃疾病纏身，多次進出台北榮總，近年已深居簡出，4月時其子林鴻南出席活動還澄清：「家父正在家靜養，他很硬朗。」無奈仍不敵病魔，於昨天結束他傳奇的一生。

聯合報

迎川金會 新加坡安檢緊繃

美國總統川普與北韓領導人金正恩世紀之會十二日登場，兩人預定十日晚間分別抵達新加坡，會議將牽動東北亞與美國之間的政經局勢，會談地點嘉佩樂酒店周遭，及金正恩可能入住的瑞吉酒店，昨天已瀰漫緊張又神秘的氣氛。

烈日烤遊具 暗藏嬉戲風險

近來氣溫居高不下，公園、校園部分遊具吸熱高溫，傳出學童被遊具燙傷脫皮、起泡。本報記者實地量測，公園遊具和橡膠地墊普遍沒有遮蔭，中午前後的溫度介於攝氏四十至六十二度，民意代表形容發燙的遊具猶如「人肉烤盤」，呼籲建立預警及處理SOP。

中國時報

北韓去核 美允提供安全保障

美國總統川普與北韓領導人金正恩的新加坡歷史峰會12日登場，二人提前兩天，都將在今天抵星國預做準備。種種跡象顯示，金正恩可能下榻瑞吉酒店；川普據料住宿美方人員已進駐的香格里拉酒店。川普8日說，他「畢生都在為這場峰會預做準備」。美國務卿蓬佩奧表示，只要平壤採具體棄核步驟，川普準備提供北韓各項安全保障。

川金聚星 陸空保安最高層級

6月12日，美國總統川普與北韓領導人金正恩，就要在新加坡聖淘沙的嘉佩樂酒店會面。這場世紀「川金會」備受全球矚目，一方是世界超級強國的非典型領袖，一方則是全球僅存封閉共產國度的首腦，對特立獨行的兩人來說，這次星國之行的後勤安排也非比一般。