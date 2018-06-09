艾維尼轉熱帶低壓！明天高溫炎熱 全台留意局部降雨

明天（10日）熱帶性低壓與其外圍環流將為全台帶來水氣，有望減緩台灣缺水危機！（資料照）

2018-06-09 21:38

〔即時新聞／綜合報導〕第4號颱風「艾維尼」已經在今天早上減弱為熱帶性低氣壓。明天（10日）全台高溫炎熱，紫外線也破表，但熱帶性低壓與其外圍環流將為全台帶來水氣，有望減緩台灣缺水危機！

根據《中央氣象局》預報，明天由於熱帶性低壓與其外圍環流影響，有局部大雨發生的可能，南部、東部、金門、馬祖、澎湖可能會有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區則是可能有午後短暫雷陣雨。明晚開始至11日，北部、東半部及南部地區都可能有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，提醒明天若有活動記得攜帶雨具，以備不時之需。

而第4號颱風「艾維尼」已經在今天早上減弱為熱帶性低氣壓，第5號颱風「馬力斯」目前在台灣東南方海面上，未來預測將以偏北轉東北方朝日本前進，對台灣天氣沒有直接影響。

氣溫方面，北部高溫達30至32度，中南部高溫達32至35度，東部高溫31、32度，提醒民眾出門多補充水分。

紫外線方面，明日全台的紫外線皆超標，台北市、新北市、宜蘭縣、桃園市、基隆市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、台南市、高雄市、嘉義縣、嘉義市、台東縣、屏東縣、南投縣、花蓮縣、連江縣、金門縣為過量級；澎湖縣為紫外線指數最高的危險級，提醒民眾外出活動注意防曬。

空氣品質方面，明日北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、金門、馬祖為普通等級；宜蘭、花東及澎湖為良好等級。

另外，氣象局也提醒，台灣附近各海面今日平均風力可達6級，雷雨區最大陣風8至9級，明日會稍微減弱，船隻出海還是務必注意。