天天吃好料》苗栗「連記甘味」炐鴨 傳統客家美味

「連記甘味」招牌菜炐鴨。（圖由連記甘味提供）

2018-06-14 09:16

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣「連記甘味音樂花園餐廳」的招牌菜「炐鴨」，不僅是傳統的客家美食，更是餐廳執行長陳焜洲四兄弟及老父陳添連，對已故母親彭育甘的手藝傳承；兄弟們也取其雙親之名，替餐廳命名為「連記甘味」，意即「陳添連記得彭育甘的味道」。

陳焜洲的先祖原居中國河南的客家原鄉，遷徙到廣東，200多年來，渡船到台灣打拚，落腳苗栗縣銅鑼鄉九湖村一帶。陳焜洲說，這道「炐鴨」料理，也就跟著飄香來台，也成為他們家每年過年必吃的年夜菜之一。

陳焜洲說，以前農村社會，經濟普遍不富裕，只有逢年過節才有雞鴨好吃，而媽媽烹煮的炐鴨，更是兄弟間最懷念的媽媽味，「往往澆個湯汁，就可以吃個好幾碗飯！」

陳焜洲說，他一直都喜歡吃美食，加上長兄陳鵬洲、二哥陳錦昇，曾在圓山飯店客房部任職總管、副總管，另么弟陳怡宏本身為廚師，專精異國料理；所以，在媽媽於13年前離世後，兄弟們也討論起合資開餐廳，不僅傳承媽媽味，也提供多元、豐富的特色料理。

兄弟們於多年策劃期間，也發現父親獨居銅鑼老家，十分孤單，遂選定把老家為餐廳開設地點，如此一來，也可陪伴爸爸。

陳家兄弟向具有國家標準CNS認證的禽商，批選 飼養8個月、肉質達適中軟硬的熟鴨，先經過2個小時的風乾，再加入米酒、紅棗、蘋果切片、老薑及祖傳秘方醬料醃製2、3個小時，再經5、6個小時的煨蒸，完全不添加人工香料，將鴨肉的原汁原味「鎖住」，因此，餐廳去年一開幕，「炐鴨」的好滋味，成功吸引饕客前往品嚐。

「連記甘味音樂花園餐廳」不僅菜色美味，因陳焜洲的妻子黃照瑛為美學設計出身，也一手包辦餐廳硬體規劃，加上假日不定時邀請樂團演奏，在此用餐也讓人彷彿置身南洋悠閒氣氛；而多元的精緻菜色，也都吃的傳統與創新結合的美味。

相關影音