中市大安龜殼公園淨灘護海洋 逾400人響應

環保局在大安區塭寮漁港旁的龜殼生態公園舉行淨灘活動。（環保局提供）

2018-06-09 21:31

〔記者歐素美／台中報導〕台中市環保局今天在大安區塭寮漁港旁的龜殼生態公園舉行淨灘活動，號召400多人共同響應，在海面及陸岸清理垃圾，共清出1075公斤垃圾；市府希望由龜殼生態公園為出發點進而擴大到全市、全台灣的海域，還給地球美麗的海洋。

今天的淨灘活動，包括環保署環境督察總隊簡任技正黃昭誠、市議員吳敏濟、大安區長周琇茹、交通部觀光局參山國家風景區管理處、台灣美光公司員工等皆共襄盛舉，龜殼里長洪正義及海墘里長王勝宗更號召400多位民眾參與，計共清理出一般垃圾797公斤與資源回收物278公斤，合計1075公斤，其中，由環保艦隊清理攜回的海漂垃圾222公斤及淨灘部分853公斤，成果豐碩。

環保局指出，台中市目前已有87艘漁船投入環保艦隊的行列，將海上作業時所產生的可回收物、廢棄物及廢棄漁網、漁具等妥善收集，不任意棄置在海上；也希望透過漁民夥伴進一步將漁獲過程的海面垃圾撈回岸上，減緩海洋垃圾所造成的生態危害，達到海洋資源永續發展的目標。

環保局長白智榮表示，廢棄物一旦沉入海底，即使耗費數倍人力、物力也無法還給海底乾淨的原貌，若市民朋友能從生活中落實塑膠源頭減量，並妥善處理垃圾，漁民與喜愛垂釣的朋友隨手將塑膠漁獲器具回收處理，即可在日常生活落實限塑、減塑，進而達到「無塑」的最終目標。