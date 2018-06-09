女大生當媽媽伴娘PO婚紗照 網友驚呆：根本是姊姊！

女大生PO媽咪婚紗美照，逆齡外表驚呆網友。（圖擷取自dcard）

2018-06-09 21:04

〔即時新聞／綜合報導〕一名女大生在大學生論壇《Dcard》上分享自己人生第一次當伴娘的經驗，還PO出許多新娘美照，表示自己其實就是當親生媽媽的伴娘，讓許多網友直呼不可思議，頻問原PO，妳是不是PO錯照片，這根本是姊姊吧！

這名女大生在Dcard上發文「人生第一次當伴娘，獻給我媽媽」，一開頭便要網友相信自己的眼睛，自己在上週末真的是當了媽媽的伴娘。原PO表示，媽媽與小8歲的男友結婚，辛苦養大自己與姊姊的媽媽，現在終於再次找到了她自己的幸福，做女兒的相當欣慰。

原PO還分享許多媽媽穿婚紗的美照，但媽媽的曼妙身材與逆齡外表，看起來好似只有20幾歲，而新郎看起來也英俊挺拔，在這兩人臉上絲毫看不出歲月留下的痕跡，原PO還打趣的要網友猜猜媽媽真實年齡是幾歲，並提示媽媽是18歲時生姊姊。原PO還驕傲的說，媽媽還因為婚紗照太美，婚紗公司還詢問是否可以將媽媽的照片放在粉專上。

不少網友看了頻頻稱讚原PO媽媽真的好美，「其實這是姐姐吧不要騙我哦」、「是不是放錯照片了這是姊姊吧！」、「這真的是一個大學生的媽？」、「你媽媽這樣子太不科學了！」，還有網友表示，媽媽這麼正，原PO一定很正，直說要收原PO。

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人生第一次當伴娘，獻給我媽媽#多圖