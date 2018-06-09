師長為畢業生洗腳 這所大學年年上演

師長為畢業生代表洗腳，效法耶穌基督的謙卑精神。（記者吳俊鋒攝）

2018-06-09 21:21

〔記者吳俊鋒／台南報導〕長榮大學今晚舉辦第21屆畢業典禮，校方依循傳統特色，由師長們為畢業生代表進行「洗腳禮」儀式，效法耶穌基督以上事下的謙卑精神，期勉學生們進入社會後，能身體力行，服務、奉獻社會與國家，場景特別，格外受到矚目。

校長李泳龍說， 洗腳禮是長榮大學畢業典禮中最重要的儀式，12位師長像僕人般，蹲跪下來幫畢業生代表洗腳，象徵「謙卑服事」的態度，彰顯當年耶穌基督親自為12門徒洗腳的意義。

長榮大學今天下午先在學校演藝廳舉辦畢業授獎感恩禮拜，由原住民族青年社的迎賓舞開場，接著進行請安、祈禱、詩歌、聖經等儀式，場面隆重。

隨後頒發系列獎項，活動在下午4點左右告一段落；校方也首度特製鳳梨霜淇淋，於行政大樓同步分送給畢業生，祝福學子前途旺來、鵬程萬里。

畢典則於晚上6點在足球場舉行，今年有2500名畢業生，由神學院長陳文團執牧仗帶領進行校園巡禮，為4年的學習生活做最後回顧。

李泳龍說，在基督教大學裡，老師就像牧羊人，學生則是羊群，牧仗為牧羊人用來帶領、指示、救助，以及保護羊群，這代表師長教育學子的用心，也希望畢業生能帶著師長虔誠的祝福，踏入社會。

典禮開始後，先進行頌讚、祈禱、聖經等儀式，接著是洗腳禮，李泳龍帶領師長團隊為畢業生洗腳，並頒發榮譽狀給學子，場面溫馨。

典禮在畢業歌大合唱中進入尾聲，街舞隊、火舞社、熱門音樂社等帶來壓軸表演，最後以煙火秀畫下句點。