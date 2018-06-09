百年北港牛墟7月搬家 攤商、民眾憂散市「回不去了」…

北港牛墟位在北港大橋下方，下月3日將遷移到萬有紙廠對面。（記者黃淑莉攝）

2018-06-09 19:54

〔記者黃淑莉／雲林報導〕已有數百年歷史的「北港牛墟」因第五河川局「北港溪魅力河段環境營造工程」即將動工，6月29日營業結束後，下月3日遷移到北港萬有紙廠對面空地營業，同樣是每逢3、6、9日開市。

北港牛墟位在北港大橋下，佔地好幾公頃，是由北港鎮農會向五河局租地使用。地方文史工作者黃水水指出，北港牛墟早在清代就有，早年農業社會，牛隻是農民的最大幫手，牛墟不只買賣牛隻，也販售各種與牛相關的物品，全盛期全國有7、80處牛墟，北港牛墟是最大的。

黃水水說，農機取代牛隻後，北港牛墟雖沒有牛隻交易，但販售各種農機器材、古董文物、書畫藝術品、衣服百貨、南北貨及3C產品等應有盡有，還有各種美食小吃，甚至還有小雞、小鴨等小動物，是目前全國僅存最熱鬧、最大的、最具特色的牛墟市集。

下月3日遷到萬有紙廠對面

北港農會豎立告示牌，公告下月3日遷移到萬有紙廠對面空地，有攤商擔心老顧客找不到、離市區遠，人潮變少，攤商會「散市」。

有民眾則認為，北港牛墟百年來都在北港大橋下方，具有其歷史意義，遷移到新地沒有特色，跟一般市集一樣，北港牛墟會「回不去了」！

五河局副局長周建森說，北港牛墟是地方特有文化，工期間會再與鎮公所及農會討論，讓北港牛墟再現風華。