現代版拋繡球「搶親PK」 鹿港上演復刻版「來電50」

經過拋繡球活動，男女配對成功。（記者劉曉欣攝）

2018-06-09 19:34

〔記者劉曉欣／彰化報導〕網路時代還拋繡球？鹿港藝術村今天（9日）就重現拋繡球的畫面，改良版的「拋繡球」可以搶繡球，沒搶到繡球的也可以上台搶親PK，透過機智大問答，讓女主角選擇心儀對象，如同早年交友節目「來電50」的復刻版！

今天的「拋繡球」活動，第一位女主角廖小姐蒙著紅面紗上台，先介紹自己喜歡對象的條件是膚色「比較黑」，再拋繡球，由林姓男子搶到繡球；廖小姐長得甜美，台下何姓男子也主動要上台「搶親PK」，第一題默契大考驗是從鹿港聯想到的是什麼？都沒有人過關，直接進入第二題，「如何逗女主角笑」。

林姓男子為了逗女主角笑，反應很快地說：「我帥嗎？」何姓男子則說：「你長得很美」，全都成功逗笑女主角，但因為林姓男子所花的時間比較短，當場宣布林男與女主角配對成功。

今天的拋繡球活動女主角共有7人，報名的女子說，現在交友管道很多，沒想到要上台拋繡球，這是最令人緊張的！

彰化縣長魏明谷則是在場分送糖果，希望民眾能夠分沾喜氣，也祝福適婚的年輕人，能夠有機會多認識朋友，找到人生的伴侶。

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