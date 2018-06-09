向小巨人致敬！南市2018總統教育獎頒獎

南市代理市長李孟諺頒獎給總統教育獎得獎學生羅仁宏。（記者洪瑞琴翻攝）

2018-06-09 19:39

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市教育局於今天在新南國小舉辦2018總統教育獎頒獎典禮，公開表揚15位獲獎學生，他們克服困境的學習精神，令人敬佩。

代理市長李孟諺表示，總統教育獎有別於一般以學業、才藝來作為頒獎考量，每位得獎同學都是一段感人的故事，每個人努力的過程不僅可以作為其他孩子的典範，成人也能從他們身上反省，讓更多人學習，也讓社會更溫馨。

獲獎學生無論是先天身體受到疾病的限制，或是在失親、隔代教養等環境中成長，卻仍樂觀進取、善體人意、熱心助人。南市教育局從15位獲獎學生當中，推薦8位特優學生代表台南市參加教育部複審，其中，復興國中吳芷聿、東原國中羅仁宏、南大附聰蔡銘祥、開元國小傅煒哲及德高國小張世諭等5位學生獲選全國2018總統教育獎。

吳芷聿受自身疾病的影響，對生物科技充滿興趣，並以優異成績錄取台南一中科學班。羅仁宏罹患裘馨式肌肉萎縮症仍不放棄學習，讓大家看見生命的無限可能。

蔡銘祥則是罹患瓦登伯格症候群第三型，造成聽覺障礙和骨骼異常，但他樂觀積極，擅長書法及運動，也自學影片創作。傅煒哲幼年喪父，家境不佳，但他認真孝順，今年更榮獲全國普仁獎代表。

張世諭自幼父母離異，又遭逢0206台南大地震住處倒塌，卻樂觀獨立且鼓藝高超，帶領學校鼓術團參賽屢獲佳績。