治療小顆肝腫瘤 可用微波「煮熟」

2018-06-09 19:16

〔記者吳亮儀／台北報導〕治療小顆肝腫瘤，台北榮總有新選擇。北榮引進「次世代微創微波肝腫瘤滅除術」，利用微創微波「煮熟」腫塊，能解決一些小型、難用手術切除的腫瘤，目前已有兩名患者成功被治癒。

北榮胃腸肝膽科主任黃怡翔說，這項技術能針對單顆直徑5公分以下、最多3顆小於3公分肝腫瘤做治療，這個新技術就像微波爐一樣，利用微波把腫瘤消融為煮熟、壞死的腫塊。

對付肝臟的惡性腫瘤可以依不同病情，醫師可用手術切除、熱射頻或是血管栓塞等對人體組織傷害性較低的低侵襲性治療。不過一些小型腫瘤不適合用手術切除，例如單顆5公分以下，或是最多3顆3公分以下的腫瘤，因此以往都採熱射頻消融治療。

熱射頻消融治療是利用超音波導引，將射頻針置入肝臟進行腫瘤燒灼，稱為熱射頻；但黃怡翔指出，這方式有兩大缺點，一是肝臟血流豐富、血管密佈，若腫瘤鄰近較大血管，在燒灼時血管內的血液會帶走熱能，腫瘤燒灼部位的溫度無法提高，無法到達攝氏55度以上的高溫，會影響到熱能消融腫瘤的效應，癌細胞無法消除乾淨。

第二則是若腫瘤愈大、顆粒愈多，熱射頻燒灼的時間就愈久，通常3公分的腫瘤要耗費12分鐘燒灼，5公分的腫瘤則花費16到20分鐘，才能趕盡殺絕癌細胞。

黃怡翔說，當治療時間愈久且局部麻醉，病人就容易感到不舒服，治療過程中常抱怨「太熱」、「疼痛」。

黃怡翔說，新技術用微波治療，只要有液體就可以加熱，即便腫瘤附近有大血管血流經過也不用擔心溫度太低、腫瘤消融不完全，且微波在短時間內就可以很快提高腫瘤燒灼的溫度，手術時間愈短，病人不舒服的感覺就愈少，恢復也愈快。

北榮胃腸肝膽科醫療團隊上月已完成兩例次世代微創微波肝腫瘤滅除術新療法患者，分別是罹患十二指腸腺癌轉移到肝臟的57歲女性，以及68歲、罹患胰膽管癌轉移到肝臟的女性。