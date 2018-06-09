竹科擴建欲開發寶山綠地 護樹人士盼先做調查

新竹科學工業園區（寶山用地）擴建計畫30公頃預定地為一片森林綠地，地方人士建議政府應立即做樹木資源調查，審慎評估，以免珍貴樹種遭到砍伐。（許育綸提供）

2018-06-09 18:59

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹科學工業園區（寶山用地）擴建計畫，目前正在環評審查前的公告階段，地方人士關心這塊30公頃用地綠樹成蔭，生態豐富，建議政府應立即做樹木資源調查，審慎評估，以免珍貴樹種遭到砍伐。

竹科園區擴建計畫基地位在新竹縣寶山鄉，範圍在科環路、大崎路與力行三路之間，面積近30公頃。科管局副局長陳淑珠說，此計畫2月獲行政院核定，預定明年中完成用地取得，目前正依法辦理環評等相關行政程序，並透過公告、說明會等收集民意，供各主管機關審查參考。

新竹縣民余筱菁表示，她自主探勘，發覺這塊徵收地擁有豐富生態，蟲鳴鳥叫，寶山鄉為水庫保護區，此地又毗鄰新竹市區，很適合供學童作為生態環境教育場地；因此，她建議在環評審查前，應做樹木調查及保護區的環境評估，以免開發案破壞了生態環境。

樹黨竹北市民代表許育綸也建議，應立即做樹木資源調查，並經新竹縣綠資源委員會審議，確認哪些樹木須原地保留、哪些須全樹冠移植。

另有民眾質疑，園區三期已是竹科預定的徵收用地，為何不使用該地，又另外徵收寶山的土地？

除了憂心對環境生態的影響，寶山被徵收戶地主也組成自救會，4日在預定地上拉白布條抗議，要求合理配地，做好公共設施。對此，陳淑珠曾回應，說明會已聽到地主心聲，將評估調整、變更的可能性，再呈報中央，預定本月23日（週六）召開第二次公聽會時，向地主回應說明。

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