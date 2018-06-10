銀行驚見「最正櫃姐」 網友暴動：急需存錢

有民眾前往銀行辦理存款時，碰巧遇上一名「史上最正櫃姐」，甜美的外貌讓他當場心頭小鹿亂撞。（圖擷自爆廢公社）

2018-06-10 00:40

〔即時新聞／綜合報導〕有民眾在網路PO文指出，到銀行辦理存款時，碰巧遇上一名「史上最正櫃姐」，甜美的外貌讓他當場心頭小鹿亂撞，民眾還聲稱，在對方詢問自己要辦理什麼業務時，還深情款款地回應對方說，「我想在您這裡存放我的心」，不過，這名行員依然一本正經的說，「不好意思，我們是銀行，不辦理器官存放喔」。

有網友在「爆廢公社」PO文，指近日到銀行辦理存款時，驚喜碰上一名正妹櫃員協助辦理業務，據網友描述，當時看到這名正妹就失去思考能力，甚至在對方笑容可掬詢問他要「辦理什麼業務？」時，還把握良機提出：「我想在您這裡存放我的心。」不過這名櫃員卻一本正經地回說，「不好意思！我們這裡是銀行，不辦理器官存放喔！」讓原PO當場結巴，其他網友則是看得捧腹大笑。

該篇貼文PO出後引發熱議，網友紛紛說，「有像波多野女神」、「該去存錢啦！」、「不要獨享~快說哪間分行！急需存錢！」、「所以你現在需要交保嗎？」，甚至有網友笑稱「不能存放！那你沒回她~我要辦理提領~把妳領走」、、「樓主很會撩可沒想到妹子也不是一般妹子」、「卡一個，想知道哪家銀行」等。