Cosplay美眉現身大安沙雕音樂季 攝影同好搶拍

大安沙雕音樂季今天舉辦Cosplay攝影日，邀請3名角色扮演玩家貓菻、喵芸及彩虹擔任女主角，吸引民眾及攝影同好搶拍。（台中市觀旅局提供）

2018-06-09 18:45

〔記者歐素美／台中報導〕大安沙雕音樂季今天（9日）首次舉辦「Cosplay攝影日」，邀請3名角色扮演玩家貓菻、喵芸及彩虹擔任女主角，以「大安沙雕星球」沙雕作為背景，與現場民眾互動拍照，吸引大批攝影同好捕捉畫面，台中市觀光旅遊局也特別準備紀念小禮贈送給前100名活動參與打卡者，炒熱現場氣氛。

大安沙雕音樂季今年活動共17天，一直舉辦至6月18日，除了在大安濱海樂園舉辦創意沙雕展，也規劃親子沙雕體驗等系列精彩活動，市府更安排海線小旅行，將台中美麗的海線風光和觀光景點推薦給遊客。

今天除了Cosplay攝影日邀請3名角色扮演玩家與沙雕合影，吸引許多攝影同好到場搶拍，另外也與台中市聲暉協進會合作，帶領聽障朋友造訪橫溪書院、牛罵頭遺址文化園區、高美濕地等海線景點，一行人並到創意沙雕展現場，感受大安沙雕音樂季的熱鬧氣氛。

大安濱海樂園旅客服務中心的游泳池，在活動期間免費對外開放，但週一公休；旅客服務中心2樓也於例假日安排生態主題講座或繪本說故事活動，讓親子一同了解大安濱海樂園的過去及現在；觀光旅遊局也於例假日在北園停車場安排在地美食饗宴，讓遊客在戲水之餘，也能享受美食佳餚，沙灘區則有親子沙雕體驗，每天2個場次，現場報名、額滿為止。