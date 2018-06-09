悼念遭誤殺上兵 海陸退伍弟兄集結高唱隊歌

悼念牆寫滿哀痛與不捨。（記者羅欣貞攝）

2018-06-09 18:19

〔記者羅欣貞／屏東報導〕海軍陸戰隊上兵何勝文本月2日凌晨開車外出時，在屏縣潮州鎮延平路因被誤認遭殺害，海軍陸戰隊雲嘉南聯盟弟兄繼5日發起悼念牆行動後，今天（9日）下午再號召全國退伍陸戰隊弟兄展開第2波追悼，齊唱海軍陸戰隊隊歌，高喊「何弟兄任務結束，安息吧！」。

海軍陸戰隊雲嘉南聯盟召集人王孝瑋表示，在距案發地點150公尺處架設悼念牆後，隔日凌晨槍擊犯洪嫌就被警方逮捕，似乎冥冥之中，有股力量在協助；由於何弟兄告別式15日星期五舉行，中北部弟兄恐無法趕到，因此在9日舉行第2波追悼，讓中北部弟兄有充裕時間南下追思並慰問喪家。

今天下午約有40多位來自各縣市的陸戰隊退伍弟兄，2點半於悼念牆集結，更換鮮花、繫黑絲帶、寫上象徵陸戰隊精神的虎斑魂，並簽名留言，3點半現場高唱「英勇的戰士」、「陸戰隊隊歌」；從台中南下的林伯縣表示，案發時看到新聞，心中很悲痛，「一日陸戰隊終身陸戰隊」，每位陸戰隊員都是兄弟，一定要趕來。

王孝瑋還表示，何弟兄家境不是很好，所以才當志願役，聯盟也發起一人一奠儀，讓退役弟兄們能自由表達心意，有上百人簽名的悼念牆，也將在告別式時送至會場告慰何弟兄；後續更將關注案件審判進度，全力支持家屬。

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