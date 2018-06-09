誤闖陰間路？ 彰化民眾驚見整群白衣無臉人嚇壞了

農民布置稻草人，全身白衣白帽，差點嚇壞路人。（記者陳冠備攝）

2018-06-09 18:32

〔記者陳冠備／彰化報導〕離農曆7月還有一段時間，彰化縣埔心鄉一處水稻田卻是白影幢幢，有路過民眾看到以為誤闖陰間路，差點嚇破膽，落荒而逃。稻田主人趕緊跳出澄清，這群白影是白衣的稻草人啦，正值青榖轉黃，要拿來趨鳥、顧田水啦！

埔心鄉羅厝天主堂後方一片水稻田，目前進入水稻飽滿期，微風吹拂挾帶著稻香，吸引大群麻雀來搶啄，有農民為防止心血白費，紮起6座稻草人趨鳥，還幫它們穿白衣、戴白帽，整齊劃一的排列在稻田一側，看起來很有趨鳥之效，可是入夜後卻像猛鬼出巡，不少人反被嚇了一跳。

縣議員參選人康國義說，日前傍晚，騎著腳踏車巡視水溝有無遭偷排廢棄物，沿著水溝轉彎進入教堂後方小路時，突然有個全身白衣，白帽的無臉人映入眼簾，往後瞧還有一整排盯著我看，以為闖進陰間，嚇得後退幾步，後來仔細一看，原來都是穿著白衣的稻草人，虛驚一場，覺得農民很有創意，可是若不注意，真的會嚇破膽。

邱姓田主表示，再過2週水稻就要收成了，此時稻米未熟硬，容易吸引麻雀啄食，不想殺生用捕鳥網，所以想用稻草人來趕鳥，可是現在沒稻草，只好用竹竿紮成十字樣，再套上已經沒穿的衣服、帽子充當假人，剛好都是白色、素色的衣服，沒想到白衣稻草人會嚇到人，覺得不好意思。

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