父當採番薯臨時工養3女 她好學獲台電頒特別助學金

2018-06-09 19:01

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台電公司為照顧發電設施所在地的龍井區低收入戶及優秀學生敦品勵學，設立「促進電力發展營運協助金獎學金」，還設立了特設立特別助學金，今天在台中發電廠接待中心舉行頒獎典禮，頒發獎學金共計280萬元、特別助學金119萬元。

106學年度獎學金共有549人申請，由審查委員會評審、複查，錄取295人。另外，龍井地區國中、小學業優秀經學校推薦錄取713名，總共錄取1008人及才藝優秀團體獎錄取7組。

而106學年度特別助學金總計錄取31名學生，其中包括大學組13名、高中職組18名，大學組每名助學金額5萬元，高中職組則為3萬元。

台電說，特別助學金錄取學生每個都是亟須幫助的對象，其中，施姓同學家中仰賴父親一人獨自扶養她們3姊妹，但父親身體健康狀況不佳，無法長時間工作，靠著從事採收番薯臨時工維持生計，儘管如此，3姊妹在校表現仍相當優異，是師生眼中的模範，也連年獲得台電特別助學金殊榮。

林姓同學家中有4個兄弟姊妹，母親從事作業員，父親罹患精神疾病，醫療及學雜費開銷龐大，台電頒發獎助學金，勉勵林同學積極向學。

另外，才藝優秀團體組獲獎學校龍津高中現代舞，獲得教育部105學年度全國學生舞蹈比賽第二名，並當場表演，獲得熱烈掌聲，典禮在熱鬧歡欣的氣氛中圓滿結束。