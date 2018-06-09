還海洋健康！永安漁港淨灘 清出800公斤垃圾

桃園市府環保局在永安漁港辦理淨灘活動，600名民眾參與共襄盛舉，清理出800公斤垃圾。（桃園市府環保局提供）

2018-06-09 18:03

［記者許倬勛／桃園報導］桃園市府環保局今天上午在新屋區永安漁港舉辦「海洋垃圾清除總動員」淨灘、淨海活動，邀集環保志工、企業團體，共600人參加，中油公司也響應「垃圾不落海」理念，於今日成立環保艦隊，加入守護海洋的行列。

市府環保局今天號召600人，其中永安環保艦隊也出動15艘船及潛水員共同參與，淨灘、淨港、淨海同步進行，眾人一齊高呼喊出「垃圾清光光、還海洋健康」口號後，開始捲袖俯身淨灘，共清出總重801.5公斤垃圾，其中海洋垃圾佔283.3公斤、淨灘淨港垃圾佔518.2公斤。

環保局長沈志修指出，海洋垃圾以一次性、用完就丟的塑料垃圾為大宗，海洋生物誤食而死亡案例層出不窮，最後也可能會進入人類肚子，無疑是自食惡果，希望透過淨灘活動提升民眾環保意識。

環保局自去年起成立「環保艦隊計畫」，桃園區漁會、中壢區漁會響應各成立「竹圍環保艦隊」及「永安環保艦隊」，今天中油公司宣布成立環保艦隊，未來將有5艘工作船加入打撈海洋垃圾、維護生態的行列，目前全市共有65艘環保船。環保局也訂定「107年度海洋環保艦隊獎勵要點」，鼓勵環保艦隊與漁民攜回海漂物，並提供個人或團體的獎項，總獎金高達40萬元。

除了中油公司，今日參與單位眾多，包括台電公司、台灣美光晶圓公司，以及新屋區、中壢區、蘆竹區等水環境巡守隊，更有許多自行上網報名的義工。