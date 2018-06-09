龍潭大池水位狂降 「井」急救援龍舟賽

一年一度在龍潭大池舉辦的桃園龍舟賽，是地方重要慶典，但大池水位狂降，水質優養化，引發關注。（龍潭區公所提供）

2018-06-09 18:08

〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市龍舟大賽16日登場，可惜天公不作美，4、5月降雨量嚴重不足，比賽場地龍潭大池上游溪流進水量幾近於零，水位下探至160公分，水質也有優養化問題。龍潭區公所已經開始抽取兩座深水井水源注入龍潭大池，市議員徐玉樹今天到上林里產業道路，拍攝其中一口深井抽水，他說，雖然肯定公所做法，但仍憂心枯雨期影響龍舟賽，呼籲區公所可重鑿舊有水井備戰。

龍潭大池滿水位約為216公分，往年比賽時均維持180公分，截至今天下午5點為止，水位為160公分、下降近50公分，且產生優養化的水質問題。屬於埤塘類型的龍潭大池，滿水位時池水會不斷外溢，透過上游溪流挹注、循環進出水，達到淨化水質功能，但4、5月的降雨量明顯不足，近期的零星陣雨也未降在大三林集水區，導致水位不斷下探。

徐玉樹說，就現況而言，區公所啟用的2口井，總計每天送500噸的水挹注龍潭大池，雖然沒辦法讓水位上升，但至少可以阻止水位再下降。另外，上林里這口井鄰近農地，現在田裡鬧水荒，抽出來的水沿野溪、水道進入大池，沿線有部分被農民用抽水馬達「攔截」灌溉，可見缺水狀況嚴峻，「就算24小時抽水不斷，還不如老天爺降場大雨來得有效」。

徐玉樹也說，老人會館前有一口年久失修的廢棄水井，希望區公所近期內能原地重鑿，當作備戰井使用。

龍潭區公所在3週前，已開啟位於大池周圍的2口深水井，每日分3班、運轉20多個小時不停抽水，以供應500噸水量，維持龍舟賽所需水位。