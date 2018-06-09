健保23週年慶 台中健走活動5000人參加

全民健保23週年慶，逾5000人參加健走。（記者蔡淑媛攝）

2018-06-09 18:00

〔記者蔡淑媛／台中報導〕全民健保23週年慶，健保中區業務組今天在台中都會公園舉辦「珍愛健保萬步行」健走活動，現場湧入逾5000位熱愛運動的民眾，非常熱鬧，健保署長李伯璋也一起做熱身操和健走，感謝國人對健保的支持，也肯定中區以「醫療送到家」專案，獲得第一屆行政院服務獎。

李伯璋致詞表示，特別感謝國人對健保的支持，讓健保成為我國民眾滿意度最高的公共政策，並感謝醫界的辛勞付出與協助，讓醫療照護的品質及效率持續地向上提升，他也與醫界領袖共同鳴笛，健康起步走，為促進健康往前邁向一大步。

週年慶健走會場也設置分級醫療，健康資訊雲端，健康存摺快速認證等31個健康攤位，最為吸睛的是健保雲端醫療資訊雲端查詢系統攤位，在互動小遊戲中瞭解，健保署已建置醫療檢查影像調閱共享，斷層掃描、核磁共振、X光、超音波、鏡檢等5大類影像全都在健保雲端看得到，到診所看診，不必再奔波拷貝光碟、病摘，醫師也能立刻掌握病情，持續給予治療。

另外健保署的健康存摺手機快速認證攤位，民眾體驗手機認證後，就可輕鬆查到自己就醫資訊的行動服務，人氣旺，活動最後還有中部地區醫界提供的平板電腦等豐富3C大獎摸彩。

中區業務組也展現成果，中區院所107Q1「健保醫療資訊雲端查詢系統」查詢率83.90%，及107Q1區域級以上醫院CT、MRI影像上傳率86.6%，皆全署最高。