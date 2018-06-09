豫劇皇后王海玲取得表演碩士 畢典樂唱「唐伯虎點秋香」

「豫劇皇后」王海玲領取國立高雄師範大學表演藝術研究所碩士學位，於畢業典禮即席表演「唐伯虎點秋香」。（記者黃旭磊攝）

2018-06-09 17:48

〔記者黃旭磊／高雄報導〕「豫劇皇后」王海玲領取國立高雄師範大學表演藝術研究所碩士學位，於畢典即席表演「唐伯虎點秋香」，獲得滿堂彩。

高師大今天舉行107級畢業典禮，王海玲代表畢業生致謝詞，現場揮毫寫下「我愛高師」，叫好聲中還即席演出「唐伯虎點秋香」，校長吳連賞、立委林岱樺、志光集團總裁（校友總會長）林進榮等賓客掌聲不斷。

王海玲曾獲得教育部第一屆民族藝術薪傳獎、美國紐約亞洲傑出藝人獎及豫劇藝術終身成就獎，現任台灣豫劇團藝術總監，忙於事業仍不忘進修。她表示，當初回校園，朋友詢問「有這必要嗎？」一路走來發現唸碩士學習有系統書寫及論述，獲益很多，「永遠要相信自己，不怕外界懷疑。」

吳連賞以「一個態度，四個人生錦囊」期勉畢業生。他說，一個執著態度才會超越自我，四個錦囊是結交圖書館及運動場等好友、培養本事及本份基本功、深化做人道理並要思考、辨是非。

大學部數學系畢業生陳毅以堅毅精神獲得學士學位，也獲得師生及家長喝采。陳毅從小罹患肌肉萎縮症，高雄中學畢業後考進高師大數學系，每天搭乘復康巴士上下學，從不缺課，2015年獲教育部大專校院特殊教育學生獎助學金。