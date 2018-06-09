花東縱谷最美「天堂路」 阿勃勒、鳳凰花盛開

一九三縣道東豐的阿勃勒開得滿出來，一樹的金黃花朵閃耀迷人。（記者花孟璟攝）

2018-06-09 17:31

〔記者花孟璟／花蓮報導〕藍天，阿勃勒、鳳凰花，還有豐收的稻浪、縱谷的山與雲。每年六月的花蓮玉里擁有一條東臺灣最美的公路，南邊東豐路段阿勃勒盛開，松浦至觀音一帶則是鳳凰花開得火紅「如同燃燒的火焰」，松浦農會旁稻田的美景也媲美池上的「天堂路」，每到假日吸引許多民眾駐足拍照！

花東縱谷中段的玉里鎮、富里鄉是縱谷的米倉，6月份稻穗已經飽滿，花蓮「最長縣道」的縣道一九三線玉里路段，北起德武、南到樂合，沿線有春日、泰林、松浦、觀音、高寮、東豐等阿美族部落，道路兩邊的稻田在陽光下洋溢著豐收的金黃色！

沿著台九線往南通過橫跨秀姑巒溪的玉里大橋後，就會看到道路兩邊都是盛開的金黃阿勃勒，這段「阿勃勒大道」北起東豐、南到樂合，長度約3公里，從5月下旬起陸續盛開，隨風款擺的阿勃勒還會飄美麗的黃金雨，視線往西邊一看，縱谷的稻浪和阿勃勒花構成絕美的風光，讓人眼光捨不得離開。

騎腳踏車、開車繼續往北，到松浦農會北側有一處不起眼鄉間小路，是玉里的「天堂路」，附近的稻田看不到一根電線桿，蜿蜒的田間小路往縱谷的方向延伸，也是相當漂亮的打卡景點。

松浦以北的一九三「花廊」則以鳳凰花為主角，鳳凰花雖然全台灣到處都有，不過搭配花東縱谷的藍色天空，顯得特別豔麗不可方物。玉里鎮長龔文俊說，玉里是全台灣最美的小鎮，暑假八月以後赤科山還有金針花海，也歡迎大家前來造訪。

一九三縣道的阿勃勒，今年花況開得很霸氣。（記者花孟璟攝）

金黃的阿勃勒花、黃金稻浪，構成花東縱谷豐收的意象。（記者花孟璟攝）

一九三縣道松浦以北的鳳凰花，豔麗的大紅色和蔚藍天、道路兩邊的梯田，處處都是美景。（記者花孟璟攝）

玉里一九三縣道上，東豐社區製作的可愛路牌「往花蓮」。（記者花孟璟攝）