照片遭盜用 霍建華竟成了「男士紋眉」代言人

2018-06-09 17:53

〔即時新聞／綜合報導〕藝人照片遭盜用的狀況層出不窮，近日有不肖業者擅自盜用霍建華的照片，放在IG上當廣告，對此霍建華經紀人表示，「我們根本不知道這是什麼」。

台北市一間男士眉型設計工作室近日被踢爆，擅自盜用藝人霍建華的照片，當作自家眉型的廣告，該工作室不但盜用霍建華的照片，還在照片上加上「紋眉已經不是女人的專利，要帥氣，男士紋眉也少不了」的廣告詞。

《蘋果日報》求證霍建華經紀人，對方回應「我們根本不知道這是什麼」，強調從未接觸過這間公司，至於是否提告或索賠，經紀人則為多做回應。