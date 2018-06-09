灣生老奶奶回台灣 感動落淚：在台生活很美好

坂本英子奶奶想起在台生活的美好時光，忍不住落淚。（記者楊心慧攝）

2018-06-09 17:17

〔記者楊心慧／台北報導〕走進台北市青田街、溫州街一帶，可見到好幾棟日式建築，以前日治時期這裡被稱作「台北昭和町」，住著不少日本人，在1945年日本戰敗後，他們被遣返回日，雖離開台灣，但在他們心中始終記得在台灣的美好日子；在地經營活化木造家屋與文化工作者共同發起昭和町日的活動，邀請灣生們來台參與，當年住在這裡的坂本英子奶奶在大家唱歌時忍不住掉淚，她說，大家一起唱著歌，彷彿又回到當年，大夥玩在一塊的日子。

這些灣生們因思念台灣，從2004年開始，都會在東京辦聚會，重溫幼年同鄉情誼，但由於大多灣生年事已高，不得不在去年聚會時宣告熄燈。

在地經營活化木造家屋與長期與灣生家族交流的文化工作者今舉行昭和町日的活動，邀請灣生們來台，日方有三個灣生家族來台，共有16位，他們與新居民相互交流，並回到當年居住的房子裡，回憶在台生活的美好時光。

台北昭和町會召集人黃智慧說，每年這些在昭和町長大的老人家們都會舉行「台北昭和町會」，在第一年舉辦時，總共來了90幾位灣生，直至去年最後一次仍有50幾位參與，顯現他們相當重視聚會。黃智慧說，今年規劃在台北舉辦昭和町的活動，邀請灣生們回台相聚，並安排他們與新居民交流。

活動中大夥唱著日本歌曲「故鄉」，90多歲的坂本英子忍不住掉眼淚，似乎是想去過去的種種。她受訪時說，在唱歌時彷彿又回到童年時在這生活的美好時光，想著想著就流淚了，真是不好意思。

被問到在台印象最深刻的事情？坂本英子表示，她永遠記得當年她要走時，有位張姓的哥哥和她道別，說了一些話，至今她還記得，如今他的歲數超過百歲，她很希望可以見他一面。

坂本英子說，在台灣生活的日子真的很棒，台灣人也都很溫暖善良，她真的非常喜歡台灣這塊土地，很高興能夠再回台灣。