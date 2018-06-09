內政部長葉俊榮參加稻江畢典 頒新住民之光

內政部長葉俊榮（右3）頒發新住民之光獎項給優秀的新住民學生。（記者林宜樟攝）

2018-06-09 17:15

〔記者林宜樟／嘉義報導〕稻江科技暨管理學院今天舉辦畢業典禮，邀請內政部長葉俊榮頒發「稻江新住民之光」獎項，表揚6位努力上進、勤學奮鬥的新住民同學；稻江校長張淑中說，新住民認同台灣、融入生活後，利用時間求學自我成長、吸收專業新知，為自己開創精采浩瀚的人生，值得學習。

今天表揚的畢業生有法律學程曾女香；美容學程顏瑋軒、肖瀟；時尚設計學系楊育玲；以及在校生社會工作學系林麗瓊、陳民桂。

獲獎的曾女香是台灣合格的越語導遊與法院翻譯員，也當廣播節目主持人，教導外籍配偶從各種成語典故認識文化、幫助她們逐步融入台灣生活；顏瑋軒是經營服飾網拍的達人；肖瀟是國內外知名紋繡大賽的常勝軍；楊育玲考取多張專業證照；此外，林麗瓊、陳民桂曾榮獲全國長期照護設計賽大獎。

來自中國湖北的新住民肖瀟來台灣11年，從事美容美妝行業，更成立世界華人美妝美容紋繡技術協會，指導許多台灣及新住民婦女從事美妝工作；她說，現在自己是台灣人，對外不論參賽或是教學，都是以台灣人身分進行，感謝稻江師長指導提升專業技能並瞭解流行趨勢，更感謝在台灣11年來一路相助的貴人。