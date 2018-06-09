罹癌音樂家米拉拉 奏出對生命的熱愛

罹癌的音樂家米拉拉今天率團到新板特區的巴黎十六區社區大廳舉辦音樂會。（記者賴筱桐攝）

2018-06-09 16:36

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府推動性別平等，今天邀請知名音樂家米拉拉率團到新板特區的巴黎十六區社區舉辦音樂會，米拉拉歷經腎臟移植到罹患子宮頸癌的病痛打擊，仍不放棄對生命的熱愛，她以6位傑出女性的生命故事為元素，創作《揮灑烈愛》系列曲目，深獲好評。

本名林慧玲的米拉拉，曾為蔡振南的《空笑夢》和蘇芮的《花若離枝》編曲，正當她的音樂事業攀上高峰之際，卻因長期創作壓力和憋尿引發腎臟病變，歷經千辛萬苦接受腎臟移植手術，成了體內有3顆腎臟的女人，不料因長期服用抗排斥性藥物，造成免疫力降低，此時發現罹患子宮頸癌，原本一肩秀髮因化療幾乎掉光，但她仍不改對生命的熱愛，以同樣罹癌的舞蹈家羅曼菲等人為師，創作不輟。

社會局長張錦麗表示，新北市婦女中心進駐新板特區5年，推廣以女性為主題的藝文活動，今年推出「性平非看BOOK系列」，將室內讀書會延伸到戶外，今天在廣藝基金會協助下，邀請米拉拉偕同4位音樂家共同演奏，希望循著米拉拉熱愛生命的軌跡，展現女性堅忍毅力，突破外界對女性的刻板印象。

巴黎十六區管委會副主委潘致成表示，社區內有許多家庭子女學習音樂或舞蹈，過年過節也會辦小型音樂活動，今天首度與新北市婦女中心合作，讓社區大廳飄滿音符，有鋼琴、大提琴、雙簧管和手風琴等樂器，又分享米拉拉老師的生命故事，住戶都覺得很感動。