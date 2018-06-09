醫訊》台大雲林分院下鄉健檢 首度引進腕式心電圖

2018-06-09 17:14

〔記者詹士弘／雲林報導〕台大醫院雲林分院慶祝院慶，今天下鄉前往西螺舉辦「樂活傳愛」健康促進篩檢，共動員醫護人員約120人，並首度引進腕式心電圖從事心律規則檢測，發現6人有心房顫動現象，10人心律不整，發揮早期發現，早期預防的功效。

台大醫院雲林分院院長黃瑞仁指出，這是台大雲林分院第6次下鄉從事健檢，也是第一次到西螺服務，鑑於雲林縣人口老化，健檢著重在老人衰弱評估、心律規則檢測，期望藉由自主保健，達到「樂活傳愛」的效果。

此次健檢首度引進手腕式心電圖，可檢測是否心律規律，共有6台，只要20秒鐘就可測出民眾有沒有習慣性或持續性的心房顫動問題，既方便又有隱私；此次共有190人接受檢驗，發現有心房顫動的6人，心律不整的10人。

台大雲林分院表示，心房顫動是心律不整的一種，會增加中風的危險性，由於平時很難查覺，也無症狀，所以易被忽視，如能提早發現，就能投藥控制，降低死亡率。

此次台大出動120名人力，其中醫師就有16人，有復健部團隊，包括醫師、物理治療師、職能治療師等，心臟內科醫師、小兒部、皮膚科、牙科、腎臟科等各科醫師親自檢查。

健康促進活動特別與社區結合，邀請西螺當地社團紜舞孃舞蹈教室表演肚皮舞、西螺鎮文昌國小、西螺鎮體育會晨曦運動班及活力四射團體舞蹈精彩表演。