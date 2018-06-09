完成父親遺憾 北市誠正國中李穎瑄獲頒市長獎

2018-06-09 16:57

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲今日表揚1230位獲國中市長獎的畢業生。誠正國中李穎瑄有感阿美族父親不會族語，是個遺憾，想幫助父親達成學母語的心願，從國小開始學習阿美族語，在國中通過原住民族語語言測驗中高級認證，李穎瑄現在擔任起父親的族語小老師，李穎瑄說，未來還要挑戰高階原語測驗，立志成為原住民語言老師，發揚原民文化。

李穎瑄父親李國強今日也陪同到場受獎，李國強表示，雖然他擁有阿美族、客家血統，但不會講族語，穎瑄想幫助他學母語，因此成為穎瑄開始學習阿美族語的動力，但一開始用注音學族語，出現發音不正確的狀況，回到部落無法與長輩進行交談。

李穎瑄說，發音不準，聽的時候就會有誤差，例如她要跟爺爺奶奶問候說「你好」，音不準，爺爺奶奶聽成「不要」，常常被誤解。後來在小學4年級，一名老師使用默式教學法，注重羅馬拼音，雖然一開始不適應，後來發音變準，在朗讀文章時也不用太費力，一看就懂。

說得一口流利族語的李穎瑄，在104至106學年度北市語文競賽原語朗讀的成績名列前茅。李穎瑄還說，默式教學讓她在學英文也大有幫助，不論是語句溝通或記單字，都有用，提升她的英文能力。

明湖國中郭柏廷是中英混血兒，擁有深邃的五官、身高185公分的體格，外型相當亮眼。上國中接觸空手道才短短2年時間，在各項賽事屢獲好成績，也引起空手道界的關注，將是空手道未來明日之星，獲得市長獎的郭柏廷表示，已經選好要就讀有空手道的西松高中體育班，未來更努力練習，挑戰突破自己，希望能在國際比賽拿到好成績。