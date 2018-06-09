保全引導不慎？ 視障者撞柱濺血 民眾控鐵警態度不佳

2018-06-09 18:22

〔即時新聞／綜合報導〕有民眾昨日在網路PO文，指一名台鐵保全同時引導2名視障人士，但在移動的過程中後方的視障人士卻撞到月台上柱子，導致頭部撕裂傷出血，當場躺臥在地，但隨後台鐵人員卻有許多環節處理不當，像是試圖移動頭部受創傷患，以及態度不友善等，讓她看不下去主動上前協助，該文PO出後則引發不少討論。據悉，該名受傷的視障人士其實是視障跑者、台灣阿甘張文彥，他事後表示「希望他是最後一位受害者」。

遭控態度不佳 鐵警強調無口氣不佳

台鐵台北站7日晚間發生盲胞受傷意外，有民眾8日凌晨在臉書貼文，指當時有一名台鐵保全同時帶領兩名視障人士前往搭乘捷運，結果在行進間排在後方的視障人士撞到月台柱子，導致右邊眉角撕裂傷並出血，PO文民眾經過現場時正好目擊視障人士倒臥在地，但她質疑，當時傷者頭部受創，台鐵站務人員卻還試圖移動傷患，且處理態度也不甚友善。

傷者為張文彥 盼引導人員能更小心

像是鐵路警察及台鐵工作人員不僅未主動向傷患表明身分，還大聲要求傷患提供身分證明文件，站在1公尺外的鐵路警察根本聽不到傷患用微弱的聲音表示文件在左邊口袋，是PO文民眾靠近傷患細聽後才轉告鐵路警察，結果鐵路警察蹲下來找時還一直抱怨找不到，待找到後又因台鐵人員老花眼看不清楚，一旁的台鐵站長還取笑台鐵人員，讓PO文民眾直呼「我叫他們不要吵了」。

PO文民眾也指出，在場協助的工作人員都對視障者使用的工具很陌生，因為在她詢問傷者是否需要聯繫親友時，醫療人員及警察卻一直試著把手機拿走，或是大聲跟傷者說話，導致siri功能無法使用，但許多視障者是用聽以及說的方式來使用手機，在她協助說明後，傷者才終於連絡上他的朋友。PO文民眾也提出，「台鐵保全的工作內容涵蓋了什麼？一個人可以引導兩位視障人士嗎？到底是人力不足？還是訓練不足？」並衷心希望該名傷者可以早日康復。

據《蘋果日報》報導，針對民眾提出質疑，鐵警局方面則回應稱，並無民眾所指控態度不佳的狀況，並指該位民眾是在當晚10點20分跌倒，他們一獲悉有民眾跌倒需要協助，警員就立刻到場處理，為了登記資料也有向民眾索取證件，但強調並無口氣不佳，之後救護人員到達，也在10點38分協助將民眾送醫。

報導指出，該名傷者其實是視障跑者張文彥，他在撞到柱子後，右邊眉角傷口約有3公分撕裂傷，縫了約5針，不過他表示沒有怪警方，但希望保全及台鐵人員在協助引導視障者能多加小心，因為一個不留意就可能讓視障者撞到障礙物，他也希望自己是最後一位受害者，並建議宅鐵是否能派人訓練參加如何協助視障者，甚至在訓練中讓服務人員模擬眼睛被矇上的情況，親身體驗視障者的處境。