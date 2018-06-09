走遍全台大小車站 攝影師倪立收藏萬張台鐵老火車票

2018-06-09 16:42

〔記者陳文嬋／高雄報導〕 高雄95歲退休攝影師倪立數10年來走遍全台200多個大小車站，收藏超過萬張台灣鐵路古老火車票，他的孫子倪京台為了傳承這即將消逝的鐵道記憶整理出書，詳述老火車票的溫馨故事。其中印有反共標語的老車票，真實記錄了當年的時代背景，成為見證歷史的鐵道小物。

老爺爺的孫子倪京台在新書發表會上說，目前台灣的火車票都已電腦化，原本硬卡的「名片式車票」已大多被顏色單調、字型統一的電腦車票取代，非常可惜；倪京台乃決定整理他95歲爺爺所收藏的萬張古老火車票，去回想、去拼湊這些車票背後的典藏記憶與有趣故事；他前後花一年多的時間，採訪整理，寫成《老火車票說故事》一書，並選在今天鐵路節出版。

倪京台現場秀出一張民國69年的「自強特快」車票說，這是他的奶奶第一次帶著他坐火車時留下來的，雖然票面已褪色模糊，卻別具紀念價值；倪京台哽咽說，原本他計畫邀請奶奶一同出席新書發表會，但很可惜奶奶在今年2月不幸辭世，沒能看到這本書出版，但倪京台相信奶奶在天上仍持續為他加油。

除此之外，倪京台在現場還秀出1張嘉義站「入場券」，是日治時期嘉義站的月台票，票面上還清晰可見印有昭和7年、料金5錢等字樣，這是他與爺爺從日本拍賣網站用11萬日圓購得，換算這張票歷經了86年歲月後，升值了百萬倍身價，格外珍貴。

另外，倪京台也展示了一些已停駛路線的火車票，如舊時的淡水線、東港線、東勢線等等車票；其中有些5、60年代的車票背面，還印有「反共救國，人人有責」、「自由必勝，暴政必亡」等反共標語，真實記錄了當年的時代背景，成為見證歷史的鐵道小物，十分有趣。

倪京台強調，隨著網路發達，出版業已是夕陽產業，像鐵道懷舊這類的小眾圖書更是被邊緣化，他呼籲讀者多買書鼓勵支持本土創作者，也希望藉由《老火車票說故事》這本書，分享並傳承台灣即將消失的鐵道記憶。