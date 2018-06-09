迎接「新竹300」 城市大遊行今熱鬧登場

為迎接「新竹300」（竹塹開墾3百年），新竹市府今天舉辦城市大遊行。（記者王駿杰攝）

2018-06-09 16:41

〔記者王駿杰／竹市報導〕為迎接「新竹300」（竹塹開墾3百年），新竹市府今天舉辦城市大遊行，從文化局前廣場出發，號召市民一起歡樂踩街，希望以城市光榮、科技未來、生態環境、文化生活等四大主題，讓參加民眾更熟悉歷史。

雖然今天豔陽高照，不少民眾仍帶著熱血參加大遊行，歡笑聲不斷，其中，包括空軍二聯隊隊長少將鄧恩聯及多位軍官代表，奧運射箭選手譚雅婷、林詩嘉，射箭教練倪大智、拳擊女王陳念琴、及成德高中棒球隊也現身，代表「城市英雄隊」遊行，成為為國爭光的形象代表。

教育處長李芳齡指出，這次大遊行活動透過大型道具設計與製作，邀請民眾攜手，以色彩絢麗繽紛的造型裝扮，搭配各式各樣的音樂舞蹈表演節目，一起踩街遶行。

本次遊行共有80隊參加，城市光榮隊以「城市公僕」和「城市英雄」為主題；科技未來隊結合科技與人文古蹟，描繪竹市未來的發展藍圖；而生態環境隊則展現城市獨有的山海生態自然，文化生活隊以親子大隊、新竹動物園等主題號召，展現竹市深厚的文化與豐饒多樣的生活好品質。

市長林智堅說，新竹300要從王世傑開墾隆恩圳說起，當年他帶領族人引頭前溪水開鑿隆恩圳，透過水圳灌溉孕育城市，但許多孩童不見得了解城市的歷史與發展，本次大遊行希望能替7月21日到29日的新竹300博覽會暖身，號召更多民眾到竹市，讓全國、全世界都看見竹市的光榮與驕傲。