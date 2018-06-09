台南冰果節登場 210公分長巨無霸仙草凍大請客

工作人員忙著切分仙草凍，分送給民眾。（記者吳俊鋒攝）

2018-06-09 16:18

〔記者吳俊鋒／台南報導〕以製冰遠近馳名的台南市善化區農會，暌違8年後，再度舉辦冰品主題的產業文化活動，且改版為「冰果節」，今天熱鬧登場，除了提供2000支免費的冰棒，還特製長度逾2公尺的巨無霸仙草凍大請客，雙重消暑的策略奏效，雖然豔陽高照，遊客仍陸續湧入，清涼一夏。

善化區農會總幹事洪錦秀表示，之前都有舉行冰品節，特色行銷，後來為了傾全力推廣在地的胡麻，而暫時停辦8年，這次再度策劃冰品主題的產業文化活動，且涵蓋了當季的鳳梨、香蕉…等水果元素，以台南冰果節全新登場，為期2天。

今天的開幕儀式，立委黃偉哲、市議員林志展，以及新化區農會理事長李偉智…等各界貴賓都出席，8位男生才扛得動的巨無霸仙草凍也被搬到舞台，一起淋上鮮奶、煉乳，並放入新鮮的鳳梨，宣示冰果節幸福啟動。

巨無霸仙草凍長約210公分，寬逾50公分，農會人員隨後合力切分，並裝在碗內，送給在場民眾品嚐，清涼一下，民眾大排長龍，共發出了上千份，氣氛熱烈。

善農的冰品產業很知名，尤其努力結合了台南的地方特色，如走馬瀨的牧草、新市的毛豆、官田的菱角、龍崎的竹筍、下營的桑椹…等，不斷開發新口味，深受市場歡迎，去年成功創造出2000萬元的銷售額，引人矚目。

在活動現場，農會也提供了免費的冰棒，讓民眾消暑，初估吸引約4000人參加，洪錦秀指出，明天還會再送2000支，歡迎親子共襄盛舉。

各界貴賓一起淋上為巨無霸仙草凍鮮奶與煉乳，宣示冰果節正式啟動。（記者吳俊鋒攝）

開幕儀式後，農會人員合力切分巨無霸仙草凍。（記者吳俊鋒攝）