進口水果編碼有涵義... 但跟流傳的不一樣

2018-06-09 17:41

〔即時新聞／綜合報導〕買進口水果時有注意到上面的貼紙嗎？貼紙上的編碼其實大有涵義，可以藉此看出栽種方式、品種、產區等，至於坊間流傳某些編號的水果特別好吃、8開頭的水果為基改、貼標籤是品質保證等等，都是錯誤的。

據《東森新聞》報導，進口的水果上面貼紙的代碼是PLU碼，由4到5個數字所組成，有機水果會在4碼前加上9變成5位數。4位數代碼中3、4開頭，則代表傳統栽種，過程中可能會用到農藥，後3碼則表示水果的品種、規格、產區。

農業出版品「 農政與農情」中，國立中興大學農業經濟學系萬鍾汶教授曾撰文指出，4位數PLU碼中，例如「4133」代表蘋果、小富士種、小、西部產區；「4135」為蘋果、小富士種、大、西部產區。產區是以美國的科羅拉多州與新墨西哥州的洛磯山脈為界，分成東/中部（East/Central）、西部（West）2大產區。

據《聯合報》報導，PLU碼是採自願參與制，所以不是所有進口水果都有，沒有PLU碼的進口水果也不代表品質不好。至於8開頭水果為基改的謠言，國際食品標準聯合會曾打算將8開頭的5位數編碼用來標示基因改造，預留83000到84999號碼，但IFPS（International Federation for Produce Standards）表示，2015年7月之前，沒有廠商用8開頭編碼標示基改水果，且水果新品種日益增加，因此83000到84999號碼將開放給傳統栽種的產品，所以無法從PLU碼分辨是否為基改水果。