勤益科大3185人今畢業 有30位外籍生

勤益科技大學今天舉行畢業典禮，有3185位畢業生，其中30位是外籍生。（記者蘇金鳳攝）

2018-06-09 16:59

〔記者蘇金鳳／台中報導〕國立勤益科技大學今天舉行畢業典禮，今年共有3185位畢業生，包括日間部2024位、進修推廣876位、進修學院285位，其中有30位外籍學生，校長陳文淵祝福同學「迎風而起，逆風高飛」。

今年勤益有25位外籍碩士生、5位大學畢業生，其中來自泰國的資管系畢業生田甜成績優異，目前已經開始進修碩士班學位。

田甜說，她因為想學中文來到台灣，事實上，在高中時就曾到中國擔任交換學生，但覺得環境並不適合她，因此大學選擇到台灣的勤益科大就讀。

而且4年前完全不會說中文便來台灣，但校內老師及同學熱心的幫助，慢慢學會講中文，也對資訊管理產生興趣，她表示很喜歡台灣，因為學校有一貫修讀學碩士學位，她明年就碩士畢業，她想要留在台灣找工作。

同樣來自泰國的First資訊管理系擔任該系授獎代表，First說，非常喜歡台灣人熱情友善的態度，在勤益科大的2年生活，不只專業能力提升，更中文進步神速。First期望自己能回國服務，成為台資國際企業的一員。

校長陳文淵還肯定First為現在最熱門的泰文、英文、中文3語的人才。

畢業的30名外籍學生分別來自泰國、蒙古、馬來西亞、印尼及越南，現場有濃濃東南亞風情。

本屆主題為「祝福滿載、勇敢追夢」，校長陳文淵期勉畢業生，坦然面對逆境，也要順勢勇敢起飛。陳文淵強調，正面看待挫折，將是人生重要的養分。期待同學畢業後，成為國家社會的棟樑，榮耀母校。

台中市政府書長黃景茂說，期望同學在工作上能「廣結善緣」、「寬待別人」，保持謙遜的態度，必定能使職場順利。

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