種子手作坊變身照顧生活館 服務長者一條龍

烏日由童庭基金會負責的「照顧生活館」今天開幕，將提供烏日地區長輩長照一條龍的照顧。（記者蘇金鳳攝）

2018-06-09 16:40

〔記者蘇金鳳／台中報導〕位在烏日的童庭基金會，一直從事服務照顧老人工作，本身已具有長照2.0的日間複合照顧及巷弄照顧的B、C級的照顧工能，去年為長輩成立的「種子手作坊」，已具有A級功能，符合市府的「照顧生活館」條件，並於今天開幕，提供烏日地區，甚至南屯、南區長者長照一條龍的照顧。

童庭基金會從事公益多年，4年前在烏日長春街落腳，展開長者的健康促進工作，不但安排課程讓長輩來上課，並且還進行居家照顧的服務、甚至協助長青學苑開班。

去年童庭基金會在辦公室旁開了一間「種子工作坊」，教長輩煮咖啡及烘焙，並安排長輩擔任種子工作坊店員，讓長輩藉由工作，更找回往日的自信。

市府認為烏日的「種子手作坊」具有長照A級功能，而童庭在加強個管員的訓練後，讓「種子手作坊」成為「照顧生活館」，個管員深入社區，發掘需要照顧個案，再轉介給B級複合型日間服務中心或者是C級的巷弄長照站。

童庭基金會「照顧生活館」今天正式開幕，讓烏日地區擁有一處同時具有長照2.0的A.B.C級功能，也是長照一條龍的長照站。

執行長葉裕明表示，台灣高齡人口比率逐年攀升，今年將邁入高齡社會，老年人口超過14%，114年將會突破成為超高齡社會，超過20%。

葉明裕表示，「種子手作坊」以社區為基礎的發展具烏日特色的社區照顧系統，結合在地的不同資源打造一站式服務。

童庭基金會過去於鄰里或社區照顧關懷據點舉辦10多種長青課程、講座與活動並成立長青工坊，教導長輩烘焙與泡咖啡等；106年時，獲中山醫院失智共照中心邀請為合作夥伴之一，並結合中華民國失智者協會與真愛基金會等基金會合作照顧烏日的失智的長輩。

葉明裕表示，照顧生活館─「種子手作坊」今天成立後，將整合個管服務、居家服務、居家照顧、復能照顧、共食與送餐、喘息服務以及手作坊等。

葉明裕指出，也就是一旦發現需要照顧的長者，就會安排長者就近到協會及據點接受照顧，讓長者獲得最完善的照顧，讓民眾 「找得到、看得到、用得到」，更歡迎想要知道長照訊息的民眾，照顧者及被照顧者到「種子手作坊」來免費喝咖啡。

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