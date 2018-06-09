不畏謠言反替北農徵才！吳音寧PO「北農拍賣員的一天」

2018-06-09 15:58

〔即時新聞／綜合報導〕台北農產運銷公司總經理吳音寧上任後風波不斷，還傳出她將「被請辭」消息，不畏外界的質疑和謠言，吳音寧今天下午在臉書PO出北農徵才訊息，並分享拍賣員的一天，不少網友則是溫馨送暖要她「加油」。

吳音寧下午在臉書PO出「決價03:20──北農拍賣員的一天」影片，吳音寧表示，北農要公開招考理貨員，以培養為未來的拍賣員，歡迎對農產運銷有興趣的夥伴一同加入。

網友見狀後，紛紛送暖留言說，「音寧總經理，加油！一起改革農業產銷」、「加油，撐住」、「音寧，加油」。