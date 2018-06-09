34輛超跑當前導 康寧大學畢典超吸睛！

康寧大學台南校區畢業典禮，以「超跑」為主題很吸睛。（記者洪瑞琴攝）

2018-06-09 16:24

〔記者洪瑞琴／台南報導〕6月校園驪歌響起，康寧大學台南校區今天舉行畢業典禮，特別以「超跑」為主題，34輛高檔超跑車齊聚一堂進校園展示，意喻每位畢業生猶如追求工藝極致的跑車，期許畢業後不論身在何處，都要「懷抱夢想，堅定信念，志在千里，勇往直前」。

康寧大學台南校區雖然明年只留健康照護學系及休閒管理學系2個系所，今年畢業典禮一樣不馬虎，盛大舉辦；學校也強調，停招系所的在校生會保障繼續修課到畢業，明年台南校區畢業典禮絕不會「空缺」。

康大超跑畢典，由「TMC台灣美國肌肉車聯盟」34輛超跑車隊帥氣登場做前導。校長黃宜純及各院系師長帶領畢業生進行校園巡禮，回顧過去大學生活美好時光，畢業生們在學弟妹及與會嘉賓熱情的鼓掌歡迎下光榮進會場。

黃宜純以「3Q」勉勵畢業生，期盼畢業生以創造力 （CQ）、挫折忍受力（AQ）與情緒力（EQ）迎接未來挑戰。

休閒管理學系畢業生藍新竣曾獲全大運冠、亞軍佳績；他表示，運用所學到知識來減緩自身運動傷害問題，能夠專注於比賽，將狀況調整至最好，才能有此殊榮。

今年最大亮點，就讀餐飲管理學系研究所的陳清雲和洪郁熏是母子檔，陳清雲平時熱心公共服務，擔任中華民國南瀛原住民協會理事長等多項職務，當初為鼓勵兒子洪郁熏進修碩士，陪同孩子考入碩班成為同學，相互勤勉完成碩士學程。

而另1對就讀休閒管理學系研究所的徐子鈞、韓如玉夫妻檔，他們感謝表示，教授們的用心指導，讓他們在求學過程更加順遂，夫妻之間的互相鼓勵，更強化學習動機，讓人生路程充滿信心及歡樂。