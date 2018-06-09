大學生怒丟王子麵 抗議大學調漲學費

反教育商品化聯盟今日下午赴行政院外抗議，要求「教育部駁回所有大學調漲學雜費申請，「一所都不能漲。（記者陳鈺馥攝）

2018-06-09 15:38

〔記者陳鈺馥／台北報導〕反教育商品化聯盟今日下午赴行政院外抗議，要求「教育部駁回所有大學調漲學雜費申請，「一所都不能漲」，更要凍漲3年學雜費，及開放大專校院學雜費調整審議小組會議，讓所有人都可以列席參與。

對此，行政院教育科學文化處參議徐良鎮出面代表接受陳情，他表示，「教育部沒有凍漲學費政策」，後續會依相關規理，針對大家訴求來研議辦理。

反教育商品化聯盟在行政院大門口上演多齣行動劇，諷刺各大學要調漲學雜費的理由荒謬，竟說921大地震時配合政府政策凍漲，現在沒地震了所以要漲學費。

多名抗議學生更手持王子麵丟向行政院，不滿大學學雜費調漲後，辛苦打工族大學生將吃泡麵度日維生；轄區警所當場舉牌警告，要求學生停止脫序行為。

反教育商品化聯盟代表謝毅弘表示，今年5月31日，全台灣一共有16所大學向教育部申請調漲學雜費，影響所及超過10萬名大學生，每人每年增加數千元不等負擔。

「不凍漲學雜費，能搶救低薪嗎！」謝毅弘指出，教育部日前提及「我國大學學費收費已相當低廉」，這種聲明無疑重重打臉行政院長賴清德，賴揆前陣子才宣布要降低受薪階級負擔，政府若要降低民眾負擔，就應該凍漲學雜費。

反教育商品化聯盟今日提出三大訴求，要求教育部駁回所有大學調漲學雜費申請，一所都不能漲，並且凍漲3年學雜費，在凍漲期間研擬具體增加政府常態教育經費政策，朝調降學雜費的方向邁進。並要求，大專校院學雜費調整審議小組會議公開透明，開放所有人都可以列席參與。

多名抗議學生今日手持王子麵丟向行政院，不滿大學學雜費調漲後，辛苦打工族大學生將吃泡麵度日維生。（記者陳鈺馥攝）