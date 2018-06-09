QS大學排名改Taiwan 中國醫大寫信獲善意回應

2018-06-09 15:14

〔記者蔡淑媛／台中報導〕英國全球高等教育分析機構QS（Quacquarelli Symonds）7日公布全球大學排名，台灣有台大、清大等十七校進入全球千大之列，昨天竟被全換成中國五星旗，中國醫藥大學也在其中，除我國政府向QS抗議，中國醫大校長李文華獲知後也相當氣憤，立即要求校方寫信向QS提出嚴正抗議後，獲得QS善意回應，更正官網將我國內大學所屬國家以「Taiwan」名稱取代中國五星旗。

李文華今表示，對QS能馬上修正錯誤表示欣慰，呼籲台灣所有的大學在國際上應該要團結一致，並一起努力把台灣的大學辦得更好、更具世界競爭力，如此才能有效抗拒中國大陸在國際上的無理打壓。中國醫大在QS分別在藥學及醫學領域排名101至150名，及151到200名。

李文華在昨天得知此事之後相當生氣，立即請國際事務處國際長楊良友寫信向QS總部提出嚴正抗議。楊良友寄信給QS Intelligence Unit的主任 Ben Sowter 及QS的CEO Nunzio Quacquarelli，對於QS在沒有徵求台灣的同意下，擅自將台灣排名世界大學的國旗改為五星旗表達嚴正的抗議，並認為這可能是QS部分人員誤植所犯的無心錯誤，要求QS要尊重台灣的大學及尊重QS的信譽，立即改正此一錯誤。

QS Intelligence Unit的主任Ben Sowter於接到中國醫大的抗議信後馬上回信，並說明這是有部分不了解此複雜關係的QS員工在未經總部權威的同意下所擅自做的更改，並說明QS是一家和政治沒有任何關係的機構，且承諾他們會於6月8日馬上進行討論並提出一個更為恰當的措施。

另外QS的CEO Nunzio Quacquarelli也於接到中國醫大的抗議信之後，馬上回信說明這是未經QS總部審核所犯的操作上的錯誤，QS會馬上進行緊急處置。稍後不久，QS在其官方網站已經將所有進入QS大學排名的大學其所屬國家的國旗全部移除，以「Taiwan」名稱取代五星旗。