苗縣潛力歷史建物慘案重演 祭祀公業逕拆近百年家祠

陳氏家祠被怪手夷為平地。（圖由陳光軒提供）

2018-06-09 15:11

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份市山下里的陳氏家祠，為傳統客庄三合院建築，已有近百年歷史。不少文史工作者陳情相關單位盼能納入歷史建築，透過文化資產法保存，縣府也列入歷史建築審議，並函文通知將於15日與文資委員前往現勘，不料，陳氏家祠祭祀公業僱工於今天（9日）將家祠夷為平地。縣府文觀局接獲通知，也依違反文化資產保存法，報案對祭祀公業提出告訴。

記者於出稿前，多次致電陳氏家祠祭祀公業主委陳英治手機，但對方都不接應，暫無法得知回應。

苗栗縣議員陳光軒，也是陳氏家祠的共同持分人；他一早接獲消息，趕赴現場，只見三合院已被怪手夷為平地，僅存破磚爛瓦滿地，痛心不已。

陳光軒說，陳氏家祠現由祭祀公業管理，持分者有多達400多人，是目前頭份地區少數保存完整的三合院，也是客委會崖線計畫的其中一個景點，一直以來很多文史工作者都在關心如何保存？但很遺憾家族祭祀公業完全不理行政部門多次行文、致電要求會勘。

苗栗縣第一屆議長陳愷悌位於後龍鎮的近百年洋房建築故居，也因被縣府文觀局列入暫訂古蹟，原本上個月15日將現勘，但所有權人獲悉，也於現勘前2天趕忙拆除。陳光軒說，今天陳氏家祠被拆，如同慘案重演。

縣府文觀局表示，陳氏家祠推算建於1921年，為縣內少數保存良好的傳統客庄三合院建築，具列入歷史建築潛力；經地方文史工作者通報具文資保存價值，文觀局也列入審查，原訂15日與文資審議委員前往現勘，不料今天就被拆除，已報案依違反文資法，對祭祀公業提出告訴。

陳氏家祠被怪手夷為平地。（圖由陳光軒提供）