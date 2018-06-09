選大學還是科大？最新民調：近五成選科大

2018-06-09 14:55

［記者簡惠茹／台北報導］選普通大學還是選科技大學？黃昆輝教授教育基金會最新「國人的教育價值觀」民調出爐，如果同時有機會選擇普通大學或科技大學，近5成民眾會為小孩選擇科大，超過8成民眾認為學得一技之長比擁有家財萬貫重要。

今年五月黃昆輝教授教育基金會進行「國人的教育價值觀」民調，針對全國各縣市年滿二十歲的民眾進行調查，共計完成有效樣1068人，針對選擇學校、考試和教育目標進行調查。董事長黃昆輝說，政府政策推動與學校辦學，受到國人教育價值觀很大的影響，因此首度進行國人教育價值觀的民調，提供教育行政機關和學校參考。

「調查發現技職教育受到喜愛。」民調小組召集人郭生玉說，希望利用這次民調的結果當作助力，改進現在的教育，這也將發展成長期追蹤的調查，調查結果發現，技職教育在台灣大有可為，技職大學不要妄自菲薄。

民調小組委員馮清皇指出，詢問受訪者孩子高中職畢業後，如果同時有普通大學或科技大學（技術學院）的入學機會， 49.3%的受訪民眾會為小孩選擇科技大學，僅有18.3%選普通大學。

另外，受訪民眾對於學得一技之長比擁有家財萬貫重要的說法，有87%表示同意，只有8.1%表示不同意，經過交叉分析，其中學歷越高的民眾，贊同比率越高，高達90.1%。

而在選擇國中教育類型時，馮清皇說，有超過7成的民眾會優先為小孩選擇重視五育均衡發展的國中，僅有1成左右會選擇重視升學考試的國中；受訪民眾較不擔心「考試領導教學」造成「教學正常化」的不良影響，只有3成認為會有不良影響，4成民眾認為不會有不良影響；不過，超過6成的受訪者卻不喜歡把孩子交給考試較多的老師來教。

基金會問卷設計都是以家長為孩子選擇的角度設計題目，記者詢問考量因素為何？馮清皇說，這份問卷詢問的方式，是請受訪者以家長的角度，回答對孩子未來教育的期待，藉此探討國人對於教育價值觀的看法，如果是以學生角度來設計問卷，可能比較適合稱為高中生或大學生的教育價值觀民調，這也是未來進一步可以發展的民調方向。